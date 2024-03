Dying Light 2: Community setzt sich für Crossplay-Support ein – Das sagen die Entwickler

In der Vergangenheit machte sich die Community immer wieder für eine mögliche Crossplay-Unterstützung des "Dying Light 2"-Multiplayers stark. Doch wie stehen die Chancen, dass dieses Feature umgesetzt wird?

Bekanntermaßen ermöglicht es uns „Dying Light 2“, uns den Schrecken der Spielwelt kooperativ mit bis zu vier Spielerinnen und Spielern zu stellen. Leider ohne eine Crossplay-Unterstützung.

Bereits vor dem Launch von „Dying Light 2“ wiesen die Macher von Techland darauf hin, dass dieses Feature zum Release fehlen wird und zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden könnte. Mittlerweile sind seit der Veröffentlichung des Nachfolgers mehr als zwei Jahre ins Land gezogen, ohne dass sich bezüglich einer möglichen Crossplay-Unterstützung etwas getan hat.

Nachdem sich die Community in der Vergangenheit immer wieder für eine Crossplay-Unterstützung einsetzte, stellte sich Franchise Director Tymon Smektala im Interview mit MPist der Frage nach den Wünschen der Community. Wie Smektala bestätigte, handelt es sich beim Crossplay um ein Feature, über das intern weiterhin gesprochen wird.

Andere Inhalte haben Vorrang

Doch auch wenn Techland eine mögliche Crossplay-Unterstützung weiterhin in Betracht zieht, sollten wir auf absehbare Zeit wohl nicht mit einer Umsetzung des Features rechnen. Stattdessen wies der Franchise Director darauf hin, dass Techland lediglich über begrenzte Ressourcen verfügt und andere Inhalte derzeit Vorrang haben.

Hier geht es den Entwicklern in erster Linie um Content und Features, die einen entsprechenden Mehrwert mit sich bringen. „Es ist immer noch eine Option, die wir in Betracht ziehen. Aber alles hängt davon ab, Prioritäten, Ressourcen und den tatsächlichen Wert verschiedener Funktionen zu verwalten“, so Smektala.

Ganz abschreiben sollten wir das Crossplay-Feature aber nicht, wie der Franchise Director abschließend betont: „Der Traum lebt weiterhin“.

Techland setzte Fanwünsche mehrfach um

Dass Techland den von der Community gewünschten Features offen gegenübersteht, stellte das Studio vor wenigen Wochen mit dem Release des Updates 1.15 unter Beweis.

Mit diesem fanden nämlich diverse Schusswaffen den Weg in „Dying Light 2“. Eigenen Angaben zufolge überarbeiteten die Entwickler das Gameplay für das Feature grundlegend.

„Wie Franchise-Direktor Tymon Smektala beschrieb, war es hinsichtlich des Weltaufbaus eine ziemliche Herausforderung, da Schusswaffen praktisch aus der Spielwelt entfernt wurden, und das bedeutete, dass dieses Update eine erzählerische Richtung brauchte, nicht nur eine Gameplay-Richtung“, hieß es dazu.

„Dying Light 2“ erschien im Februar 2022 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Quelle: MP1st

