Monster Hunter Stories 1 und 2: Re-Release beider Teile im Juni

Seit mittlerweile 20 Jahren erscheinen Titel der „Monster Hunter“-Reihe. Von je her werden die Spiele der Reihe von Capcom entwickelt und verlegt. Den größten Erfolg feierte man bisher mit dem Release von „Monster Hunter: World“. Mit dem Spiel von 2018 gelang es der Serie, sich auch in westlichen Ländern endgültig als AAA-Action-Rollenspiel zu etablieren.

Alle Spiele der Hauptreihe zeichnen sich durch komplexe Mechaniken und damit verbundenen Grind aus. Hinzu kommt eine große Auswahl an kreativen Gegnern mit verschiedenen Angriffen und Stärken, aber auch Schwächen, an die sich Spieler anpassen müssen. Jeder Spieler muss seinen eigenen Stil und sein bevorzugtes Equipment finden, mit dem er sich den Gegnern entgegenstellt.

Rundenbasierte Kämpfe in Monster Hunter Stories

Das 2016 für Nintendo 3DS erschienene Spin-off „Monster Hunter Stories“ verzichtete auf Echtzeitkämpfe und führte stattdessen ein rundenbasiertes Kampfsystem ein. Am 14. Juni 2024 erscheint eine überarbeitete Version dieses Spiels als Re-Release für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Auch der zweite Teil namens „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ wird am selben Tag neu veröffentlicht. Teil zwei ist zwar erst drei Jahre alt, erschien damals allerdings nicht für Playstation 4. Das wird nun nachgeholt.

Das grundlegende Konzept beider Spiele ähnelt sich stark. Alles dreht sich um sogenannte „Monsties“. Diese können aus Eiern gezüchtet werden, die die Spieler in speziellen Höhlen finden müssen. Besonders nützliche Fähigkeiten lassen sich zwischen „Monsties“ tauschen, um die ideale Zusammenstellung zu finden. Die rundenbasierten Kämpfe basieren genre-typisch auf einem Stein-Schere-Papier-Prinzip. In Anlehnung an die Hauptspiele können in den Kämpfen bestimmte Körperteile gezielt zerstört werden.

Änderungen zum Re-Release

In „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ sind alle bisherigen Updates sowie im Nachhinein hinzugefügte Monster und Inhalte enthalten. Große Überarbeitungen waren nicht notwendig, da der Titel noch sehr neu ist.

Bei Teil eins hingegen sieht es anders aus. Hier wurden zahlreiche Verbesserungen an der Grafik und verschiedenen Gameplay-Elementen vorgenommen. Neu ist ebenso die Sprachausgabe auf PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Fast alle Textboxen und Dialoge wurden auf Deutsch und Japanisch vertont.

Im PlayStation-Store bekommt ihr „Monster Hunter Stories“ für 29,99 Euro. „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ gibt es für 39,99 Euro. Die „Monster Hunter Stories Collection“ ist für 59,99 Euro zu haben. Ebenfalls werden Deluxe-Editons angeboten.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren