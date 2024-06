Final Fantasy 7 Rebirth: Fortschritte gerettet – Update behebt mehrere Fehler

Ein neues Update für „Final Fantasy 7 Rebirth“ ist draußen. Damit werden einige Fehler beseitigt, die euren Fortschritt verhindern konnten. Diese Bugs traten nur „sehr gelegentlich“ auf, wurden jetzt aber dennoch behoben. Gleichzeitig verbessert sich die Stabilität.

Die Patch Notes in der Übersicht

Behebung von Fehlern, die in seltenen Fällen den Spielfortschritt unter bestimmten Bedingungen verhindern konnten.

Korrekturen, die es dem Spieler ermöglichen, Fotorahmen zu erwerben, wenn ein Fehler auftritt, der ihren Erwerb nach Erfüllung der entsprechenden Freischaltbedingungen verhindert.

Behebung von Fehlern, die unter bestimmten Umständen im Kampf ausgelöst werden.

Behebung eines Fehlers, bei dem Informationen nicht auf dem Bildschirm angezeigt wurden, wenn man Stufe 2 des Gambit Gears-Minispiels im schweren Modus spielen wollte.

Behebung von mehreren Anzeigefehlern.

Verbesserungen an der allgemeinen Spielstabilität.

„Final Fantasy 7 Rebirth“ ist seit dem 29. Februar dieses Jahres für PS5 verfügbar. Wer das Action-RPG noch nicht hat, kann es gerade für 59,99 Euro im PlayStation Store kaufen. Ihr spart hierbei 25 Prozent.

Noch günstiger bekommt ihr die physische Edition. Bei Media Markt beträgt der Preis nur 49,99 Euro, was einer Ersparnis von 37 Prozent entspricht.

Auch wenn die Qualität stimmt, sind die Verkaufszahlen bislang enttäuschend. Das verkündete neulich Square Enix. Das Gleiche gilt für „Final Fantasy 16“, weshalb sogar der Aktienkurs des Unternehmens eingebrochen ist.

So oder so ist der dritte Teil schon in Entwicklung. Was euch hiermit erwartet, erklärten die Entwickler vor kurzem in einer aktuellen Episode von „Inside Square Enix“.

