The Legend of Heroes – Trails through Daybreak: Demo steht zum Download bereit

The Legend of Heroes - Trails through Daybreak:

Das Rollenspiel "The Legend of Heroes: Trails through Daybreak" hat eine Demo erhalten. Somit könnt ihr das Abenteuer ab sofort antesten.

Zwar lässt die Veröffentlichung des Rollenspiels „The Legend of Heroes: Trails through Daybreak“ noch einige Wochen auf sich warten, jedoch habt ihr ab sofort die Möglichkeit einen Eindruck von dem Abenteuer zu erhalten.

NIS America hat heute eine Demo für die PlayStation 4 sowie die Nintendo Switch zum Download bereitgestellt. Somit könnt ihr die Geschichte bereits beginnen und den Spielfortschritt in die Vollversion übernehmen.

Doch was erwartet euch in „The Legend of Heroes: Trails through Daybreak“?

Ein besonderer Auftrag startet mit der Demo

Ein kurzer Krieg tobte in Calvard, woraufhin ein wirtschaftlicher Aufschwung erfolgte. Daraufhin steigt auch die Zahl der Einwanderer und die politische Spitze setzt einige fragwürdige Reformen um. All dies verunsichert die Öffentlichkeit.

Jedoch wird Spriggan Van Arkride einen einzigartigen Auftrag erhalten, der die Nation ins Chaos stürzen könnte. Der Protagonist ist dafür bekannt, dass er jeden Job annimmt, der ihn interessiert. Somit trägt er viele Hüte und versucht sich mal als Detektiv, mal als Kopfgeldjäger und was auch immer ihm noch in die Hände kommt.

Da er so locker mit seiner Auftragswahl umgeht, hat er auch kein Problem damit, dass er sich mal in den dunklen Ecken der Unterwelt wiederfindet. Somit werdet auch ihr in „The Legend of Heroes: Trails through Daybreak“ einige Aufträge übernehmen, die sonst niemand machen möchte. Als eines Tages eine junge Dame einer namhaften Akademie vor eurer Tür steht, erwartet euch ein ganz besonderes Abenteuer.

Dank der Demo könnt ihr bereits erleben, was für ein Abenteuer im Detail vor euch liegen würde. Zwar könnt ihr die Demo auf der PlayStation 5 spielen, allerdings handelt es sich um keine dedizierte Version für die aktuelle Sony-Konsole.

Die Vollversion wird wiederum auch für die PlayStation 5 sowie den PC (via Steam) erscheinen. Die Veröffentlichung ist für den 5. Juli 2024 anberaumt. Dabei werden eine englische sowie eine japanische Tonspur enthalten sein. Zudem wird man sich mit englischen Bildschirmtexten arrangieren müssen.

Hier ist noch ein neuer Trailer zur Demo von „The Legend of Heroes: Trails through Daybreak“:

Quelle: Gematsu

