The Legend of Heroes – Trails through Daybreak: Termin steht fest – Neuer Trailer

The Legend of Heroes - Trails through Daybreak:

Das Rollenspiel "The Legend of Heroes: Trails through Daybreak" kommt in den Westen! NIS America hat den offiziellen Termin bekanntgegeben und einen Trailer bereitgestellt.

Der Publisher NIS America hat dem kommenden Rollenspiel „The Legend of Heroes: Trails through Daybreak“ einen westlichen Erscheinungstermin verpasst. Das Abenteuer erschien bereits im September 2021 auf der PlayStation 4 in Japan und Asien. Mit der Zeit folgten Umsetzungen für weitere Plattformen.

Eine Collector’s Edition ist auch verfügbar

Doch die Wartezeit der westlichen Fans hat bald ein Ende. „The Legend of Heroes: Trails through Daybreak“ erscheint am 5. Juli 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam). Die Tonspuren werden in Englisch und Japanisch zur Verfügung stehen. Die Bildschirmtexte werden in einer englischen Fassung bereitgestellt.

Im NIS America Online Store kann man sich zum Preis von 99,99 US-Dollar eine Collector’s Edition vorbestellen. Neben dem Spiel sind ein Mini-Artbook, ein digitaler Soundtrack, ein Hardcover Artbook, ein Digipak-Soundtrack, eine Visitenkartenhülle, ein Filmposter-Kunstkarten-Set und eine „Oct-Genesis“-Außenhülle.

In „The Legend of Heroes: Trails through Daybreak“ erlebt Calvard nach einem kurzen Krieg einen wirtschaftlichen Aufschwung. Allerdings ist die Öffentlichkeit verunsichert, da die Einwandererzahl steigt und fragwürdige politische Reformen getroffen werden. Die Spieler werden den Spriggan Van Arkride auf einem einzigartigen Auftrag begleiten. Die Frage die sich stellt, ist jedoch, ob die Nation ins Chaos versinken wird.

Van Arkride nimmt jeden Job an, der ihn interessiert. Mal ist er Detektiv, ein anderes Mal Verhandler und wieder ein anderes Mal Kopfgeldjäger. Meist findet er sich in den dunklen Winkeln der Unterwelt wieder, weshalb er die Aufträge übernimmt, die sonst niemand möchte. Eines Tages steht eine junge Dame von einer namhaften Akademie vor seiner Tür und schickt ihn auf ein neues Abenteuer.

Damit man noch einmal einen Eindruck von dem kommenden Rollenspiel erhält, haben die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer bereitgestellt. Somit kann man sich schon einmal auf die weitere Handlung einstellen, die im Sommer auf einen zukommen wird.

