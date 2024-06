Media Markt: Beliebte Rabattaktion kehrt zurück – PS5, DualSense und mehr im Sale

Media Markt hat erneut an den Preisen geschraubt. Der Händler schenkt euch die Mehrwertsteuer, was unter dem Strich einem Rabatt von mehr als 16 Prozent entspricht. Doch nicht immer ist damit ein Bestpreis erreicht.

Media Markt hat eine neue Rabattaktion gestartet, die auf der Mehrwertsteuer aufbaut. Sie liegt in den meisten Fällen bei 19 Prozent. Allerdings ist es nicht der Betrag, den Kunden am Ende sparen. Der effektive Rabatt liegt wie gewohnt bei 15,966 Prozent.

Die Mehrwertsteuer-Aktion von Media Markt erstreckt sich über zahlreiche Produktkategorien, darunter Gaming und Zubehör. Da Media Markt mit den Preisen recht transparent umgeht, wird gleichzeitig deutlich, dass viele Produkte in den vergangenen 30 Tagen deutlich günstiger gelistet waren.

Das gilt etwa für die Ohrhörer Pulse Explore. Sie kosten bei Media Markt momentan 219,99 Euro. Nach Abzug des Rabattes, der mit der heute gestarteten MwSt.-Aktion eingeräumt wurde, sind es 184,87 Euro. Zuvor waren die Pulse Explore für 159,99 Euro im Angebot. Bei Amazon bezahlt ihr momentan sogar nur 149,99 Euro.

Das ist ein ziemlich deutliches Beispiel und nicht bei allen Produkten kommt es mit dem neuen Sale quasi zu einer Verteuerung.

Nachfolgend gelangt ihr direkt zur MwSt.-Aktion bei Media Markt:

Konsolen, Spiele und mehr im Angebot

Günstiger als beim vorherigen Sale ist die PS5 Slim zu haben. In der Digital-Edition kostet sie vor Abzug des Rabattes 439,99 Euro. An der Kasse werden dank der MwSt.-Aktion 368,91 Euro verlangt. Im vorherigen Sale von Media Markt waren es 399 Euro, während die UVP bei 449,99 Euro liegt.

Soll es hingegen die PS5 Slim mit Disk-Laufwerk sein, sind es am Ende 444 Euro, was weit von der UVP in Höhe von 549,99 Euro entfernt ist. Das Bundle mit zwei DualSense-Controllern kostet nach Abzug des Rabattes 469,75 Euro. Den Controller selbst nehmt ihr für 42,01 Euro mit. Vom Sale profitieren auch die Konsolen von Microsoft und Nintendo.

Nachfolgend sind einige der genannten Produkte verlinkt:

Allein die Gaming-Kategorie umfasst hunderte Angebote. Doch auch in anderen Bereichen greift die Rabattaktion, darunter TVs, Smartphones, Haushaltsgroßgeräte, Audio und Kopfhörer sowie weitere Produktsparten. Die gesamte Aktion ist hier verlinkt.

Und falls ihr Saturn vorzieht, auch wenn es quasi das Gleiche in Orange ist: Auch dort wurde die MwSt.-Aktion heute gestartet.

