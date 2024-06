Metaphor ReFantazio: Archetypes-System vorgestellt – Neuer Trailer und Gameplay-Showcase

Auf dem Summer Game Fest hatten wir von Atlus und Studio Zero einen neuen Trailer zu dem kommenden Rollenspiel „Metaphor: ReFantazio“ präsentiert bekommen. Mit diesem hatten uns Director Katsura Hashino sowie Designer Shigenori Soejima unter anderem das „Archetype“-System vorgestellt.

Metaphor: ReFantazio bietet euch eine riesige Rollenauswahl

Mit „Metaphor: ReFantazio“ liefern uns die Köpfen hinter den „Persona“- sowie „Shin Megami Tensei“-Spielen ihre Art an Fantasy-Rollenspiel. Die Spieler werden 14 grundlegende „Archetypes“ zur Verfügung haben. Darunter finden Rollen wie Magier, Dieb oder auch Mönch. Im Spielverlauf können diese auch weitere Zweige entwickeln, sodass man den Beschwörer, den Berserker und viele weitere freischalten kann. Insgesamt sollen über 40 „Archetypes“ im Spiel enthalten sein.

Das System wird man verinnerlichen müssen, wenn man das Kampfsystem meistern möchte. In „Metaphor: ReFantazio“ setzen die Entwickler auf eine Mischung aus rundenbasierten und actionorientierten Kämpfen. In diesen werden niederrangige Gegner in Echtzeit besiegt, um den Spielern Zeit zu sparen. Gegen hochrangigere Gegner kann man sich wiederum in Echtzeit einen Vorteil für den rundenbasierten Kampf sichern. Und dann spielen die „Archetypes“, die man dem Protagonisten zuschreiben kann, eine entscheidende Rolle.

Doch alles beginnt mit der „Akademia“. Dabei handelt es sich um einen mysteriösen Ort voller Bücher, an dem eine Person auf euch wartet, die hohe Erwartungen an euch stellt. Diese Person kennt sich mit den „Archetypes“ aus und hilft euch auf eurer Reise, um weitere Rollen freizuschalten.

Jede Rolle kann durch Kämpfe aufgewertet werden, wodurch auch neue Fähigkeiten erlernt werden. Es gibt verschiedene Angriffe, Buffs, Erholungen und passive Fähigkeiten, die euch zahlreiche taktische Möglichkeiten eröffnen. Im Übrigen wird man stets auch die Beziehungen zu anderen Charakteren pflegen müssen, um sich die höheren „Archetypes“ zu sichern.

Weitere Informationen zu dem neuen System kann man einer ausführlichen Gameplay-Präsentation entnehmen, die Atlus in der Nacht ebenfalls veröffentlicht hat.

„Metaphor: ReFantazio“ erscheint am 11. Oktober 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC.

Quelle: Gematsu

