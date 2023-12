Metaphor – ReFantazio: Packender Trailer zum Fantasy-Rollenspiel der „Persona“-Entwickler

Im Rahmen der Game Awards haben Atlus und Studio Zero das kommende Rollenspiel „Metaphor: ReFantazio“ in einem weiteren Trailer präsentiert. Des Weiteren hat man bestätigt, dass die Veröffentlichung für den Herbst 2024 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC angestrebt wird.

Düster und voller Okkultismus

Katsura Hashino, der in den letzten 20 Jahren mit der „Persona“-Reihe für Aufsehen sorgen konnte, wird die Spieler mit „Metaphor: ReFantazio“ in eine neue Fantasy-Welt entführen. Sie werden ihr eigenes Schicksal schreiben und ihre Ängste überwinden müssen, da ein unangenehmes Mysterium auftaucht und ein Königreich vor den Untergang stellt.

Wie schon in der „Shin Megami Tensei“-Reihe wird man auf eine Masse an Dämonen stoßen. Darüber hinaus wird man auch Freundschaften schließen, um gemeinsam verschiedene Hürden zu überwinden. Doch all dies wird in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting angesiedelt sein.

Zuvor hatten die Entwickler schon bestätigt, dass sie eine dritte Säule für das Studio aufbauen möchten. So sagten die Verantwortlichen:

„Ich denke, dass viele Leute entweder an Shin Megami Tensei oder Persona denken, wenn sie an die zwei größten Rollenspielmarken von Atlus denken. Mit diesem Spiel wollten wir eine dritte Säule für das Studio erschaffen, indem wir ein großangelegtes, episches Fantasy-Rollenspiel bauen. Etwas, was wir nie zuvor gemacht haben.“

Hier ist jedoch erst einmal der neueste Trailer zu dem Rollenspiel:

