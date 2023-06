Metaphor – ReFantazio: Atlus bestätigt Veröffentlichung für PlayStation-Konsolen

Microsofts jüngster Showcase hätte gut und gerne auch als Atlus-Veranstaltung durchgehen können. Das SEGA-Tochterunternehmen hatte nämlich neben „Persona 3 Reload“ und „Persona 5 Tactica“ ein weiteres Rollenspiel-Highlight angekündigt ─ „Metaphor: ReFantazio“.

Eine neue Fantasie voller Okkultismus

Dabei handelt es sich um das neueste Werk des Directors Katsura Hashino („Persona“-Reihe, „Catherine“), der mit der P-Studio-Abteilung Studio Zero seit einigen Jahren an einem einst als „Project Re:Fantasy“ bekannten Abenteuer arbeitet. Auch andere bekannte Namen der „Persona“-Reihe sind mit von der Partie. Unter anderem kümmert sich Shigenori Soejima erneut um das Charakterdesign, während Shoji Meguro die Musik beisteuert.

Und nachdem „Metaphor: ReFantazio“ am Sonntag bereits für die Xbox Series X/S und den PC bestätigt wurde, folgte heute auch die Ankündigung für die PlayStation 5 sowie die PlayStation 4. Demnach können sich auch Besitzer einer Sony-Konsole im kommenden Jahr auf dieses Abenteuer freuen.

In „Metaphor: ReFantazio“ wird man eine neue Fantasy-Welt erleben, in der man sein eigenes Schicksal schreibt und die Angst überwindet, nachdem einem ein unangenehmes Mysterium den Schrecken ins Mark ziehen lässt. Ein Königreich steht am Rande des Untergangs, als eine ungeahnte Bedrohung am Himmel auftaucht.

Ganz im Stile der „Shin Megami Tensei“-Reihe bekommt man eine Vielzahl an Dämonen zu Gesicht, während man wie in „Persona“ auch Freundschaften schließen kann. Gemeinsam mit diesen wird man die verschiedenen Hürden überwinden müssen, die sich einem in den Weg stellen.

Weitere interessante Meldungen:

Damit ihr schon einmal einen Eindruck von „Metaphor: ReFantazio“ erhaltet, haben wir hier noch einmal den offiziellen Ankündigungstrailer eingebunden:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Metaphor: ReFantazio.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren