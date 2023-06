Persona 3 Reload: Was ist mit den Inhalten aus Persona 3 FES und Portable? Atlus klärt auf

Nach den recht eindeutigen Hinweisen der vergangenen Tage wurde das Remake zum 2006 veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker „Persona 3“ am gestrigen Sonntag Abend endlich offiziell angekündigt.

Die Neuauflage wird unter dem Namen „Persona 3 Reload“ ins Rennen geschickt und laut offiziellen Angaben die damalige Spielerfahrung in einer technisch aufpolierten Version zurückbringen.

Vielen Fans stellte sich nach der Ankündigung des Remakes die Frage, ob und in welcher Form die zusätzlichen Inhalte aus „Persona 3 FES“ oder „Persona 3 Portable“ berücksichtigt werden. Diesbezüglich sorgten die Entwickler von Atlus im Gespräch mit IGN für Klarheit.

Wie Produzent Ryota Niitsuma und Chief-Director Kazuhisa Wada bestätigten, entschloss sich das verantwortliche Entwicklerteam dazu, sich ausschließlich auf den Content des originalen „Persona 3“ zu konzentrieren und sowohl „FES“ als auch „Portable“ außen vor zu lassen.

Der Fokus liegt auf dem originalen Persona 3

Produzent Niitsuma begründete diesen Schritt wie folgt: „Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass das grundlegende Konzept des Persona 3 Remakes darin besteht, Persona 3 neu zu gestalten, ohne die Inhalte von FES und Portable einzuschließen. Wir wollten uns wirklich darauf konzentrieren, das Persona 3-Erlebnis authentisch wiederherzustellen.“

Ohne näher ins Detail zu gehen, ergänzte der für „Persona 3 Reload“ verantwortliche Producer, dass das 2006 veröffentlichte Original mit neuen Synchronsprechern, exklusiven Events und einem erweiterten Soundtrack zurückkehren wird. Weitere Details zu den gebotenen Neuerungen und Verbesserungen werden laut Niitsuma in den nächsten Monaten folgen.

Chief-Director Wada ergänzte: „Der grundlegende Ansatz, die Persona-Geschichte neu zu gestalten, bestand darin, alles von der Originalversion zu übernehmen. Alles jedoch auf den modernen Stand zu bringen. Auf demselben Niveau wie Persona 5, im Grunde genommen. Also haben wir die neueste Grafik. Wir haben das System auf die neueste Benutzerfreundlichkeit aktualisiert… Wir haben die Sprachaufnahmen sowohl in Japanisch als auch in Englisch. Außerdem sind Bildschirmtexte in 13 Sprachen verfügbar.“

„Persona 3 Reload“ wird Anfang des kommenden Jahres für den PC und die Konsolen veröffentlicht.

