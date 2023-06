Persona 5 Tactica: Leak enthüllt neues Spin-off der Persona-Reihe

„Persona 5“ kann schon jetzt eine ganze Menge Spin-offs vorweisen. Das Spiel hat mit „Persona 5 Royal“ und „Persona 5 Strikers“ neue Titel spendiert bekommen und ein Ende ist bislang nicht in Sicht.

Atlus hat nämlich nicht nur ein Remake zu „Persona 3“, sondern auch „Persona 5 Tactica“ enthüllt. Das Spiel soll eigentlich erst im Rahmen des kommenden Xbox Showcase gezeigt werden, doch der dazugehörige Trailer ist bereits vorab in den sozialen Medien gelandet.

Release von „Persona 5 Tactica“ noch in 2023

„Persona 5 Tactica“ erscheint dem Leak zufolge am 17. November 2023. Bislang wurden nur PC, Xbox One und Xbox Series X/S als Plattformen bestätigt. Doch es ist wahrscheinlich, dass Versionen für PS4 und PS5 nachgereicht werden, da auch die anderen Teile der „Persona“-Reihe für PlayStation-Plattformen erschienen sind. Das Spiel soll direkt zum Release im Xbox Game Pass erscheinen.

Der Titel wird ein Strategiespiel, in dem das Schlachtfeld ähnlich wie in „XCOM“ oder „Fire Emblem“ aufgebaut ist. Wir bewegen uns mit Joker und den anderen Mitgliedern der Phantom Thieves über ein in Kästchen aufgeteiltes Schlachtfeld und besiegen dabei in rundenbasierten Kämpfen unterschiedliche Gegner.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Im Video ist zu sehen, wie die Figuren hinter Hindernissen in Deckung gehen können, um nicht getroffen zu werden. Außerdem können sich die Phantom Thieves aussuchen, ob sie entweder die Fähigkeiten ihrer Persona oder ihre Waffe, die sie am Leib tragen, einsetzen wollen.

Weitere Meldungen zu Persona:

Ein weiterer Titel, den Atlus zu früh geleakt hat, ist „Persona 3 Reload“. Das Remake soll Anfang 2024 erscheinen. Die technischen und spielerischen Verbesserungen werden aus dem Trailer allerdings noch nicht wirklich ersichtlich.

Wir müssen uns wohl oder übel bis zum Xbox Showcase gedulden und abwarten, ob neben den beiden Trailern neue Informationen folgen werden.

Weitere Meldungen zu Persona 5 Tactica.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren