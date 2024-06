Call of Duty Black Ops 6: In welchen Game-Pass-Stufen ist der Shooter enthalten?

"Call of Duty: Black Ops 6" kommt in den Xbox Game Pass. Doch welche Variante (Ultimate, PC, Konsole, Core) wird benötigt, um das komplette Erlebnis zu erhalten? Microsoft und Activision klären auf.

Nach vorangegangenen Gerüchten, die eine gegenteilige Entscheidung zumindest im Bereich des Möglichen sahen, steht inzwischen fest: “Call of Duty: Black Ops 6” landet zum Launch direkt im Game-Pass.

Ein Verzicht auf die Aufnahme hätte man den Abonnenten kaum vermitteln können. Interessanter war daher die Frage, ob es mit der Aufnahme des Shooters zu einer Preiserhöhung kommt oder für “Call of Duty: Black Ops 6” gar eine neue Game-Pass-Stufe eingeführt wird. Auch hier gibt es mittlerweile Entwarnung.

Abonnenten von Game Pass Ultimate profitieren vom Gesamtpaket

Laut der neusten Ankündigung von Microsoft und Activision profitieren fast alle Varianten des Xbox Game Pass von der Aufnahme von “Call of Duty: Black Ops 6”. Allerdings kann es zu Einschränkungen des Funktionsumfangs kommen.

Game-Pass-Ultimate- und Game-Pass-PC-Mitglieder erhalten demnach einen vollen Zugriff auf die “Black Ops 6”-Kampagne sowie die Online-Multiplayer- und Zombies-Modi. Game-Pass-Konsolenabonnenten können hingegen nur auf die Kampagne des Shooters zugreifen, da für den Online-Mehrspielermodus auf der Konsole Game Pass Core bzw. Game Pass Ultimate erforderlich ist.

Nachfolgend die Übersicht zur Unterstützung von “Call of Duty: Black Ops 6” über den Game-Pass:

Game Pass Ultimate (PC, Konsole):

Unterstützt alle Modi von “Call of Duty: Black Op 6”, einschließlich Multiplayer, Kampagne und Zombies.

Game-Pass-Ultimate-Abonnenten haben Zugriff auf das Digital-Cross-Gen-Bundle auf Xbox-Konsolen und die PC-Standard-Edition im Microsoft-Store.

Game Pass für PC:

Abonnenten können die “Black Ops 6”-Kampagne sowie die Online-Modi Multiplayer und Zombies nutzen.

Game-Pass-PC-Abonnenten haben Zugriff auf die Standard-Edition im Microsoft-Store.

Xbox Game Pass für Konsole:

Umfasst den Zugriff auf die Kampagne von “Call of Duty: Black Ops 6”.

Um die Online-Modi Multiplayer und Zombies nutzen zu können, ist ein Upgrade auf Game Pass Ultimate oder ein zusätzliches Abo von Xbox Game Pass Core vonnöten.

Game-Pass-Console-Abonnenten haben auf Xbox-Konsolen Zugriff auf das Digital-Cross-Gen-Bundle.

Game Pass Core (Konsolen):

Berechtigt zum Zugriff auf die Online-Multiplayer-Funktion auf Konsolen, die zum Spielen der Online-Modi (Multiplayer und Zombies) von „Call of Duty: Black Ops 6“ erforderlich ist.

Auf “Call of Duty Black Ops 6” selbst erhalten Abonnenten von Core aber keinen Zugriff.

Offen ist, ob es dabei bleibt. Es ist durchaus denkbar, dass Microsoft nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen und für negative Publicity sorgen wollte. Eine spätere Preiserhöhung beim Xbox Game Pass oder Änderungen am Stufenmodell sind durchaus denkbar. Momentan bleibt es aber bei den bekannten Preisen und Features.

Game-Pass-Abonnenten genießen weitere Vorteile

Microsoft und Activision gaben ebenfalls bekannt, dass Spieler, die Game Pass Ultimate, Game Pass PC oder Game Pass für Konsole vor dem Launch von “Call of Duty: Black Ops 6” abonniert haben, zwei Vorbestellungsboni erhalten. Hierbei handelt es sich um das “Woods Operator Pack” und einen frühzeitigen Zugang zur offenen Beta. Letzterer kann auch über eine Vorbestellung des Shooters erreicht werden.

Abonnenten dieser Stufen bekommen außerdem die Möglichkeit, für vermutlich 30 US-Dollar oder den entsprechenden Betrag in der lokalen Währung auf die Vault-Edition von “Call of Duty: Black Ops 6” hochzustufen. Für den Zugriff ist aber weiterhin das Abo vonnöten.

Zu den Inhalten der Vault-Edition gehören:

Operator-Paket “Jäger Gegen Gejagte”

Meisterkunst-Waffensammlung

BlackCell (1 Saison)

Kaugummi-Paket für Zombies

“Call of Duty: Black Ops 6” erscheint am 25. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Auch die alten Konsolen PS4 und Xbox One werden unterstützt, was aufgrund der noch immer aktiven Last-Gen-Konsolen nicht verwunderlich ist. Sony sprach zuletzt von einem 50:50-Verhältnis zwischen PS4 und PS5.

