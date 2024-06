EA Sports FC 24: Passend zum EM-Auftakt gibt es dicke Rabatte, während die PS-Plus-Verfügbarkeit in Kürze endet

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 hat begonnen und das erste Spiel der deutschen Mannschaft hätte kaum besser laufen können. Auch auf dem heimischen Bildschirm kann die EM 2024 nachgespielt werden, beispielsweise mit “EA Sports FC 24”.

Das Fußballspiel aus dem Hause Electronic Arts bekam Anfang Juni ein Update, mit dem das Turnier in den Titel fand. Und wer den letztjährigen Ableger des Bestsellers nicht besitzt, profitiert anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2024 von einem ordentlichen Rabatt.

EA Sports FC 24 mit rund 70 Prozent Rabatt bei Amazon

Der Versandhändler Amazon ließ die Preise purzeln, was für Kunden bedeutet: Die PS5-Version des EA-Kicks gibt es schon für 24,99 Euro. Gegenüber der UVP des Herstellers entspricht es einem Rabatt in Höhe von 69 Prozent. Fairerweise muss hier darauf hingewiesen werden, dass der volle Betrag schon lange nicht mehr fällig wird.

Auch Versionen von “EA Sports FC 24” für andere Plattformen erhielten eine Preissenkung. Nachfolgend eine Übersicht.

EA Sports FC 24 im Sale*:

Bei den verlinkten Spielen handelt es sich mit Ausnahme der PC-Version um die Disk-Editionen. Im PlayStation-Store werden die üblichen 79,99 Euro fällig. Allerdings können sich PS-Plus-Mitglieder den Kauf sparen.

EA Sports FC 24 noch wenige Tage über PS Plus Essential verfügbar

Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft dürften “EA Sports FC 24” bereits in ihrer persönlichen Bibliothek haben. Denn das Fußballspiel gehört zu den Mai-Freischaltungen von PS Plus Essential.

Zwar stehen längst die Juni-Neuzugänge bereit, was eigentlich bedeutet, dass die Mai-Spiele eigentlich nicht mehr verfügbar sind. Bei “EA Sports FC 24” gab es allerdings eine Verlängerung. Noch bis zum 18. Juni 2024 um 11 Uhr können Abonnenten das 2023 veröffentlichte Spiel in ihre persönliche Bibliothek packen.

Das EM-Update wiederum gibt es gänzlich kostenlos. Damit bekommen Spieler die Möglichkeit, sowohl die Vorrunde als auch die K.o.-Runden in neun Stadien zu spielen, wobei alle 24 qualifizierten Teams zur Verfügung stehen.

Alternativ können Spieler in “EA Sports FC 24” ihr eigenes Europameisterschaftsturnier zusammenstellen und jede andere europäische Nation wählen, die nicht offiziell am Turnier teilnimmt und bereits im Spiel vertreten ist. Weitere Informationen zum EA-Update hält PLAY3.DE in den nachfolgend verlinkten Meldung bereit:

Werdet ihr die Europameisterschaft in „EA Sports FC 24“ spielen? Schaut ihr euch nur das echte Turnier an oder interessiert euch Fußball gar nicht?

