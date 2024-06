EA Sports FC 24: Großes Update bringt Europameisterschaft in das Spiel – Das sind die Neuerungen

Electronic Arts startet die nächste Woche beginnende Europameisterschaft bereits mit dem heutigen Update für „EA Sports FC 24“. Das Titelupdate 16, das auch „Festival of Football“ genannt wird, bringt einige neue Inhalte mit sich.

Neben dem eigentlichen Turniermodus wurden auch ein neuer Skill-Move, ein Jubel sowie 27 neue Star-Köpfe hinzugefügt. Darunter finden sich Rodri oder auch Pedro Porro.

Werdet der Europameister in EA Sports FC 24!

Doch kommen wir zunächst zu dem Turniermodus. Somit kann man die Gruppenphase sowie die KO-Runden in neun authentischen Stadien spielen, wobei alle 24 qualifizierten Mannschaften zur Auswahl stehen. Alternativ kann man sich auch eine eigene Europameisterschaft zusammenstellen und jede andere europäische Nation nehmen, die nicht offiziell an dem Turnier teilnimmt und sich bereits im Spiel befindet. Des Weiteren wird im Verlauf des Turnieres auch die Match of the Day-Funktion genutzt.

Zusätzlich kann man auch Online-Freundschaftsspiele im Europameisterschaftsmodus veranstalten. Dafür steht auch eine Cross-Play-Unterstützung zur Verfügung. Mit dieser können alle Spieler der selben Plattformgeneration gegeneinander spielen.

Im „Lead Your Nation“-Modus kann man wiederum in die Rolle eines Fußballers schlüpfen und die eigene Nation in „EA Sports FC 24“ zum Titel führen.

Darüber hinaus wird im Ultimate Team die nächste Saison starten, sodass man eine Vielzahl neuer Inhalte erwarten kann. Selbstverständlich werden die Live-Gegenstände auch an die Europameisterschaft angelehnt sein und ein „dynamisches Element in euer Team“ bringen.

Bei dem neuen Skill-Move handelt es sich um den Doppelkontakt-Laufbahnwechsel, der im Stand oder im leichten Lauf ausgeführt werden kann. Der neue Jubel wurde hingegen von Cole Palmers herausragender Saison inspiriert.

Weitere Details zu dem neuen Update kann man auf der offiziellen Seite entdecken. Die vollständigen Patchnotes haben die Entwickler auch veröffentlicht. Somit solltet ihr in den offiziellen Foren vorbeischauen, wenn ihr sämtliche Änderungen nachvollziehen möchtet.

Mit wem werdet ihr die Europameisterschaft in „EA Sports FC 24“ spielen? Verratet es uns in den Kommentaren! Schaut euch auch den neuesten Trailer in aller Ruhe an!

