EA Sports FC 24: Europameisterschaft-Update hat einen Termin erhalten

Die Europameisterschaft steht vor der Tür und auch in "EA Sports FC 24" wird in Kürze die Pille wieder über den Rasen rollen. Das Update hat einen Termin erhalten.

Nachdem die alljährliche Fußballsaison am vergangenen Samstag mit dem Champions League-Finale endete, bereitet sich die Welt auf den Start der Europameisterschaft vor. Ab dem 14. Juni 2024 wird in Deutschland der Ball rollen und 24 Mannschaften werden alles daran setzen die italienische Nationalmannschaft vom Thron zu stürzen. Auch in „EA Sports FC 24“ werden die Spieler die Chance dazu erhalten.

Krönt die Könige Europas in EA Sports FC 24!

In den Abendstunden hat Electronic Arts offiziell bekanntgegeben, wann die Europameisterschaft in die Fußballsimulation gebracht wird. Demnach erscheint das kostenlose Update bereits am kommenden Donnerstag, den 6. Juni 2024.

Darüber hinaus kann man erwarten, dass die Europameisterschaft in „EA Sports FC 24“ vollständig lizenziert ist. Somit werden alle teilnehmenden Nationen mit den korrekten Trikots, Emblemen, Spielern und mehr aufs Feld laufen.

Außerdem kann man das vollständige Turnier spielen und sich die Trophäe nach Hause holen. Allerdings haben die Entwickler bisher keine konkreten Details zu den weiteren Inhalten verraten. Voraussichtlich wird man ein eigenes Turnier zusammenstellen können. Selbstverständlich wird auch ein entsprechendes Event im Ultimate Team stattfinden, das zahlreiche neue Karten mit sich bringen wird.

Die Europameisterschaft wird mit dem Spiel zwischen Deutschland und Schottland in der Münchener Fußball Arena beginnen. Normalerweise ist dieses Stadion exklusiv in „eFootball“ enthalten. Mit dem internationalen Turnier sollte das eigentliche Heimstadion des FC Bayern München auch in „EA Sports FC 24“ Einzug halten.

Zum Abschluss wird das Turnier am 14. Juli 2024 mit dem Finale im Berliner Olympiastadion kommen. Man kann gespannt sein, welche Nationen bei dieser Europameisterschaft am Ende um den begehrten Titel spielen werden. Verratet uns doch in den Kommentaren, welcher Nationalmannschaft ihr die Daumen drücken werdet.

Sollten weitere Informationen zu dem kommenden Update verraten werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin könnt ihr euch das erste offizielle Bild anschauen, das Electronic Arts via X (ehemals Twitter) geteilt hat:

Get ready for a festival of football.



UEFA EURO 2024 is coming to #FC24 on June 6. pic.twitter.com/5GjVcfefBW — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 4, 2024

Quelle: Push Square

Weitere Meldungen zu EA Sports FC 24.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren