EA Sports FC 24: Update zur UEFA EURO 2024 mit Trailer und ersten Details angekündigt

In diesem Monat versahen die Entwickler von EA die Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“ bereits mit dem umfangreichen fünften Titel-Update, das eine Vielzahl an Anpassungen und Verbesserungen mit sich brachte.

Ergänzend dazu kündigte Electronic Arts heute an, dass wir in „EA Sports FC 24“ genau wie zuletzt in der „FIFA“-Reihe die Möglichkeit erhalten werden, eines der wichtigsten Fußballturniere unserer Zeit nachzuspielen. Die Rede ist von der Europameisterschaft, die im nächsten Jahr in Deutschland stattfindet.

Allzu viele Details nannte der Publisher bislang allerdings nicht. Stattdessen wurde lediglich darauf hingewiesen, dass die UEFA EURO 2024 pünktlich zum Turnierstart im nächsten Jahr in Form eines kostenlosen Updates den Weg in „EA Sports FC 24“ findet. Als kleinen Vorgeschmack gibt es ein Schmankerl für alle Spielerinnen und Spieler des Ultimate-Team-Modus.

Wer „EA Sports FC 24“ bis zum 16. Januar 2024 spielt, erhält ab dem 18. Dezember 2023 „ein exklusives und untauschbares Item für Ultimate Team“. Hierbei handelt es sich um einen der folgenden sechs europäischen Stars.

Die exklusiven Items in der Übersicht

Florian Wirtz – Deutschland

Jack Grealish – England

Ousmane Dembélé – Frankreich

Federico Chiesa – Italien

Virgil van Djik – Niederlande

Alvaro Morata – Spanien

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass eines der größten Fußballturniere des nächsten Sommers vollständig in die FC-Titel integriert wird“, kommentierte David Jackson, Vizepräsident von „EA Sports FC“ die heutigen Ankündigung.

„Gemeinsam mit unseren fantastischen Partnern von der UEFA kann EA SPORTS den Fans mit diesen exklusiven Europameisterschafts-Inhalten weiter die authentischsten und innovativsten Fußballerlebnisse bieten.“

Anbei der offizielle Trailer, der auf die virtuelle EM einstimmt, die laut EA auf allen Plattformen spielbar sein wird. „EA Sports FC 24“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

Wie EA kürzlich bekannt gab, feierte „EA Sports FC 24“ einen erfolgreichen Launch, mit dem die internen Prognosen übertroffen werden konnten. Weitere Details zum Erfolg des neuen EA-Kicks haben wir hier für euch zusammengefasst.

