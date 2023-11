EA Sports FC 24: Übertrifft die internen Erwartungen und beflügelt EAs Geschäftszahlen

In dieser Woche legte Electronic Arts den Geschäftsbericht zum am 30. September 2023 zu Ende gegangenen Quartal vor. Wie der Publisher bestätigte, übertraf vor allem "EA Sports FC 24" die internen Erwartungen und hatte spürbaren Einfluss auf das positive Geschäftsergebnis.

Auch der US-Publisher Electronic Arts gehörte zu den Unternehmen, die in dieser Woche ihren Geschäftsbericht zum abgelaufenen zweiten Quartal (1. Juli – 30. September 2023) vorlegten.

Wie Electronic Arts bekannt gab, ging das abgelaufene Quartal mit einem positiven Ergebnis zu Ende. Dieses ist in erster Linie auf den Release von „EA Sports FC 24“ zurückzuführen. Der generiete Umsatz legte im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 0,5 Prozent zu und wird mit 1,91 Milliarden US-Dollar angegeben.

Während sich die Netto-Buchungen im zweiten Quartal auf 1,82 Milliarden US-Dollar beliefen (+ 4 Prozent), spülte der Live-Service-Bereich Buchungen in Höhe von 1,13 Milliarden US-Dollar (+1 Prozent) in EAs Kassen. In den letzten zwölf Monaten machten Live-Service-Inhalte 73 Prozent von EAs Umsatz aus.

„Wir haben ein starkes zweites Quartal geliefert und erfolgreich EA Sports FC eingeführt, wodurch eine der größten Franchise-Marken der Welt in eine leistungsstarke, interaktive Plattform für die Zukunft des Fußballfandoms verwandelt wurde“, kommentierte Andrew Wilson, CEO von EA, das Ergebnis.

EA Sports FC 24 schlägt FIFA 23

Wie CFO Stuart Canfield ergänzte, startete „EA Sports FC 24“ stärker als das ohnehin schon erfolgreiche „FIFA 23“. Innerhalb der ersten vier Wochen nach dem weltweiten Start haben über 14,5 Millionen Nutzer „EA Sports FC 24“ auf den Konsolen oder dem PC gespielt. Gleichzeitig verbuchte Electronic Arts in diesem Bereich „ein zweistelliges Wachstum an neuen Nutzern“.

Auf der Mobile-Ableger sorgte laut EA für neue Rekorde. Hier ist von mehr als zwei Millionen Installationen am ersten Tag die Rede. Nach den ersten drei Tagen waren es über fünf Millionen Installationen. Nach zehn Tagen elf Millionen. Ebenfalls erfolgreich startete „Madden NFL 24“. Hier stiegen die Netto-Buchungen im Vergleich mit dem Vorjahresableger um sechs Prozent.

Rückläufig waren hingegen die Umsätze des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“, die sich laut EA allerdings immer noch über den Erwartungen bewegten. Hier führte vor allem die 18. Season zu einer „größer als erwarteten Spielerakquise und Monetarisierung“.

Mit einem Blick auf die Zukunft erwartet EA für das letzte Quartal seines Geschäftsjahres einen Nettoumsatz zwischen 1,8 und 2 Milliarden US-Dollar.

