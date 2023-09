Electronic Arts: Star Wars Jedi-Director Stig Asmussen verlässt das Unternehmen

Laut Berichten von Bloomberg wird Stig Asmussen Respawn Entertainment und die Muttergesellschaft Electronic Arts verlassen. Asmussen war 14 Jahre lang bei EA und zuvor bei Sony Interactive Entertainment angestellt, wo er die „God of War“-Reihe betreute.

Bei Respawn brachte der Entwickler zuletzt die Wiederbelebung der „Star Wars“-Serie bei Electronic Arts voran. Daraus entstanden zwei erfolgreiche Spiele: „Star Wars Jedi: Fallen Order“ in 2019 und der direkte Nachfolger „Star Wars Jedi: Survivor“, der erst am 28. April 2023 veröffentlicht wurde.

Grund für Weggang ist noch nicht bekannt

„Nach reiflicher Überlegung hat sich Stig Asmussen entschieden, Respawn zu verlassen, um sich anderen Abenteuern zu widmen, und wir wünschen ihm viel Glück“, so ein EA-Sprecher in einer Stellungnahme gegenüber Bloomberg. „Erfahrene Respawn-Führungskräfte werden das Team leiten, während sie ihre Arbeit an Star Wars Jedi: Survivor fortsetzen.“

Noch im vergangenen März hatte Stig Asmussen seinen Wunsch geäußert, die Geschichte der „Star Wars Jedi“-Reihe in einer Trilogie erzählen zu wollen: „Ich wollte das Ganze immer als Trilogie sehen. Wie können wir Cal und die Crew an neue Orte bringen, die über das hinausgehen, was wir im ersten Spiel getan haben?“ Wie es mit der beliebten Spieleserie nach dem Weggang von Asmussen weitergehen soll, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Der CEO von Electronic Arts, Andrew Wilson, kündigte kürzlich erst an, dass Respawn Entertainment derzeit an „mehreren aufregenden Projekten“ arbeiten würde. EA übernahm das Studio in 2017 für eine Summe von 455 Millionen US-Dollar. Neben der der „Star Wars Jedi“-Reihe ist der Entwickler unter anderem auch für „Titanfall“ und „Apex Legends“ bekannt. Derzeit sollen bei dem Studio gleich drei neue Projekte entstehen: ein First-Person-Shooter und ein Strategiespiel im „Star Wars“-Universum sowie ein Titel unter der Leitung von Steve Fukuda.

