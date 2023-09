Respawn: Titanfall-Macher arbeiten laut EA an „aufregenden neuen Projekten“

Im Rahmen der Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference sprach EA-CEO Andrew Wilson nicht nur über die Übernahme von Respawn Entertainment im Jahr 2017. Wie Wilson zudem anmerkte, arbeiten die "Titanfall"-Macher derzeit an "mehreren aufregenden Projekten".

Auf der Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference war unter anderem Electronic Arts‘ CEO Andrew Wilson zugegen und sprach über das Studio Respawn Entertainment, das EA im Jahr 2017 zum Preis von knapp 455 Millionen US-Dollar übernahm.

Aufgrund erfolgreicher Titel wie „Apex Legends“ sowie den beiden „Star Wars Jedi“-Abenteuern bezeichnete Wilson den Kauf von Respawn Entertainment rückblickend als einen Glücksgriff für sein Unternehmen. Auch die Zukunft sehe rosig aus, da Respawn Entertainment laut Wilson aktuell an gleich „mehreren aufregenden Projekten“ arbeitet.

„Wir haben nicht so viele Akquisitionen getätigt. Wir haben lediglich ein paar getätigt“, sagte Wilson. „Respawn war vielleicht eine der unglaublichsten Akquisitionen, die jemals in der Branche getätigt wurden.“

Woran arbeitet Respawn Entertainment?

„Sie sind ein unglaubliches Team, und sie haben einen unglaublichen Wert für uns, unsere Aktionäre und sicherlich für diese globalen Spieler-Communitys in Apex und der Jedi-Serie geschaffen“, führte Wilson aus. „Und Sie sollten sich vorstellen, dass bei Respawn noch einige andere Dinge passieren, über die wir jetzt nicht sprechen werden. Aufgrund der Qualität des Teams können wir uns aber wirklich darauf freuen“, führte der EA-CEO aus.

Doch woran arbeitet Respawn Entertainment? Wie wir wissen, entstehen bei den „Titanfall“-Machern derzeit zwei weitere „Star Wars“-Projekte. Zum einen haben wir es hier mit einem Shooter zu tun, für den Respawn Entertainment mit Peter Hirschmann einen der kreativen Köpfe hinter der „Medal of Honor“-Reihe verpflichtete.

Der zweite neue „Star Wars“-Titel wird im Strategie-Genre angesiedelt sein und in Zusammenarbeit mit dem frisch gegründeten Studio Bit Reactor entwickelt. Bit Reactor setzt sich zu großen Teilen aus Firaxis-Veteranen zusammen, die in der Vergangenheit an bekannten Strategie-Serien wie „XCOM“ oder „Civilization“ arbeiteten.

Ein weiteres Team von Respawn Entertainment arbeitet unter der Leitung von Steve Fukuda, dem Game-Director hinter „Titanfall“ und „Titanfall 2“, an einer komplett neuen Marke, zu der bisher allerdings keine handfesten Details genannt wurden.

Ob und in welcher Form es für die „Star Wars Jedi“-Reihe weitergehen wird, ist aktuell noch unklar. Zwar würde Game-Director Stig Asmussen gerne an einem weiteren Titel arbeiten, offiziell bestätigt wurde dieser bislang jedoch nicht.

