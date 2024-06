Nintendo: Schon in Kürze – neue Direct-Ausgabe hat einen Termin

Letzten Monat hat Nintendo eine neue Direct-Ausgabe angekündigt. Allerdings war bisher nicht bekannt, wann genau der Livestream stattfindet.

Den genauen Austragungstermin hat das japanische Videospielunternehmen heute bekanntgegeben. Schon am morgigen Dienstag, dem 18. Juni, findet die Nintendo Direct statt. Um 16 Uhr startet der Livestream.

Endlich Neuigkeiten zu Metroid Prime 4?

Die Show geht etwa 40 Minuten lang. Im Fokus stehen Switch-Produktionen, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Weil bisher nur „Luigi’s Mansion 2 HD“ und „Nintendo World Championships: NES Edition“ einen festen Erscheinungstermin haben, ist mit einigen Überraschungen zu rechnen. Die Hoffnung beruht hierbei vor allem auf „Metroid Prime 4“.

Was definitiv kein Bestandteil des Livestreams ist: die Ankündigung des Switch-Nachfolgers. Diese Hoffnung nahm uns Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa schon im Mai. Hierzu wissen wir immerhin, dass die Enthüllung bis Ende März 2025 erfolgt.

Mehrere große Gaming-Shows fanden in diesem Monat bereits statt. Zuerst veranstaltete Geoff Keighley sein jährliches Summer Game Fest, danach folgte der Xbox Showcase von Microsoft. Kurz darauf veranstaltete Ubisoft die neueste Forward-Ausgabe. Als Letztes ist nun Nintendo an der Reihe.

Sony war übrigens schon Ende Mai dran – allerdings nicht mit einem großen Showcase, sondern einer State of Play. Hier kündigte das PlayStation-Unternehmen den 3D-Platformer „Astro Bot“ an, der am 6. September für die PlayStation 5 erscheint.

