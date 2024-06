Throne & Liberty: Release-Termin für PS5 und Open-Beta zum Amazon-MMO angekündigt

Das auf dem Summer Games Fest 2023 von Ncsoft und Amazon Games angekündigte “Throne & Liberty” hat einen Termin erhalten. Das kostenlos spielbare MMORPG erscheint demnach am 17. September 2024. Unterstützt werden die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie der PC.

Zu den besonderen Features gehört das plattformübergreifende Cross-Play. Und vor dem Launch von “Throne & Liberty” schnetzeln sich Interessenten durch eine offene Beta.

Beta von Throne & Liberty startet am 18. Juli 2024

Die bevorstehende Testphase findet auf allen unterstützten Plattformen statt, also auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Der Startschuss fällt am 18. Juli 2024 um 19 Uhr, bevor die offene Beta am 23. Juli 2024 ebenfalls um 19 Uhr endet.

Um an der Beta von “Throne & Liberty” teilnehmen zu können, müssen Spieler nach der Freischaltung den entsprechenden Beta-Build aus dem jeweiligen Store laden. PS5-Spieler werden demnach im PlayStation-Store fündig.

In der offenen Beta können sich Spieler einen Eindruck vom Schauplatz verschaffen.

Während die Sprachausgabe in der Beta in englischen, japanischen und koreanischen Versionen vorliegt, sind die Texte auf dem Bildschirm unter anderem in deutscher Sprache verfügbar.

Doch wie steht es um den Spielfortschritt? Kann er in die finale Version von “Throne & Liberty” übertragen werden? Das ist nicht möglich. Die Spielfortschritte bleiben ein Teil der Beta und verhelfen in der Vollversion zu keinem Vorteil.

Weitere Informationen zur Beta finden Spieler auf der offiziellen Webseite des MMORPG.

Was ist Throne & Liberty?

„Throne & Liberty“ ist ein Action/Adventure-MMO-Spiel von NCsoft, bei dem Spieler die Möglichkeit haben, sich in verschiedene Kreaturen zu verwandeln, die jeweils auf Land, Wasser und Luft spezialisiert sind. Bestimmte Gebiete können nur mit den spezifischen Bewegungsfähigkeiten der einzelnen Transformationen besucht werden.

“Während sie die Welt erkunden, haben Spieler die Möglichkeit, sich in fliegende Kreaturen zu verwandeln, aufs Meer zu segeln oder sich sogar in besiegte Bosse zu verwandeln, um den Kampf zu ihren Gunsten zu wenden“, heißt es in der Beschreibung der Entwickler.

Auch in luftiger Höhe sind Spieler unterwegs.

Die Macher versprechen großflächige Landschaften mit steilen Klippen und dunklen Höhlenverliesen. Zudem werden Tag- und Nachtzyklen das Spielgeschehen und die Fähigkeiten beeinflussen. Das Ganze passiert in der persistenten offenen Welt von Solisium, in der dynamische, interaktive Umgebungen einen Einfluss auf das Gameplay haben sollen.

Einen großen Stellenwert haben Gilden und Allianzen, da es Spieler-gegen-Umgebung- und Spieler-gegen-Spieler-Schlachten zu bewältigen gilt. Selbst einen Endruck verschaffen sich Interessenten mit dem Start der offenen Beta von “Throne & Liberty”. Nachfolgend ein neu veröffentlichter Trailer:

