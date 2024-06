Crash Bandicoot N.Sane Trilogy: Erreicht einen neuen Meilenstein

Der Beuteldachs wurde in den 90ern von Naughty Dog erfunden und fand über die Jahre den Weg in die Hände von Activision. Und viele Jahre hatte der Publisher die Marke kaum genutzt, ehe man im Sommer 2017 die „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ auf den Markt brachte.

Beeindruckende Zahlen für den Beuteldachs

Am heutigen Abend verkündete Activision einen neuen Meilenstein für die Remaster-Trilogie. Demnach konnte die „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ inzwischen die Marke von 20 Millionen verkauften Einheiten durchbrechen.

Zur Feier dieses Meilensteins sind bis zum 3. Juli 2024 verschiedene Produkte der Reihe auf der PlayStation 5 und der PlayStation 4 reduziert. Folgende Spiele könnt ihr aktuell im PlayStation Store kostengünstiger erstehen:

In der „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ waren wiederum die ersten drei Abenteuer des namensgebenden Beuteldachses enthalten. Somit konnte man die packenden Plattformer in einem modernen Gewand erleben und die Kindheit neu aufleben lassen oder einer neuen Generation diese Klassiker direkt näherbringen.

Dementsprechend schlüpft man in die Rollen von Crash und seiner kleinen Schwester Coco. Man springt, wirbelt und rast durch die drei Abenteuer und versucht die Welt vor dem Bösen zu retten. Doch was zunächst so einfach klingt, entpuppt sich als durchaus anspruchsvolle Plattformer-Action, die ihren grundlegenden Charme nie missen lässt.

Zur Feier des neuen Meilensteins könnt ihr uns in den Kommentaren verraten, welches Crash Bandicoot-Abenteuer euch am meisten gefesselt hat.

