Mortal Kombat 1: Bekannte Namen & mehr – Dataminer entdeckt Hinweise auf kommende Inhalte

In einem aktuellen Video beschäftigte sich der Dataminer "Interloko" mit der Post-Launch-Unterstützung von "Mortal Kombat 1". In den Datensätzen des Fighting-Titels stieß er auf Hinweise zu diversen kommenden Inhalten, an denen die NetherRealm Studios derzeit arbeiten könnten.

Genau wie die diversen Vorgänger wird auch das im Sommer 2023 veröffentlichte „Mortal Kombat 1“ über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Während sich die Verantwortlichen der NetherRealm Studios mit Details zu den nächsten Inhalten noch zurückhalten, möchte ein Dataminer weitere Informationen in Erfahrung gebracht haben. Wie „Interloko“ berichtet, stieß er in den Daten des Fighting-Titels auf Hinweise zu verschiedenen Inhalten, die in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen könnten.

Darunter sechs neue Charaktere, unter denen sich drei promintente Gastkämpfer befinden. Doch auch Content wie weitere Arenen könnte demnach geplant sein.

Gerüchte um Neuzugänge halten sich seit längerer Zeit

Zu den sechs Charakteren, zu denen „Interloko“ im Quellcode von „Mortal Kombat 1“ Hinweise entdeckte, gehören zum einen drei klassische „Mortal Kombat“-Kämpfer. Die Rede ist von Noob Saibot, Sektor und Cyrax.

Bei den Gastcharakteren wiederum soll es sich um den T-1000 aus „Terminator“, Ghostface aus der legendären Horrorfilmserie „Scream“ sowie Conan den Barbaren handeln.

Interessanterweise tauchen diese Namen nicht zum ersten Mal auf. Stattdessen erreichten uns in den letzten Monaten mehrfach Gerüchte und vermeintliche Leaks, in denen Conan und Ghostface auftauchten. Daher könnten die von „Interloko“ entdeckten Hinweise darauf hindeuten, dass die besagten Charaktere in der Tat den Weg in „Mortal Kombat 1“ finden.

Zu den weiteren Inhalten, die der Dataminer entdeckte, gehören fünf neue Ansager beziehungsweise Kommentatoren und zwei Arenen. Konkreter wurde „Interloko“ hier allerdings nicht.

Entwickler planen eine Story-Erweiterungen und Überraschungen

Zu den aktuellen Gerüchten um kommende Inhalte äußerten sich die Verantwortlichen der NetherRealm Studios noch nicht. Allerdings wiesen die Entwickler Ende 2023 darauf hin, dass sich die Spielerinnen und Spieler von „Mortal Kombat 1“ zukünftig auf diverse Überraschungen freuen dürfen.

Des Weiteren planen die NetherRealm Studios eine umfangreiche Story-Erweiterung im Stil von „Aftermath“, die neue Geschichten rund um die diversen Charaktere erzählt.

„Mortal Kombat 1“ ist für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

