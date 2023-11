Mortal Kombat 1: Hätte fast Kämpfer aus The Walking Dead erhalten

Kürzlich hat „Mortal Kombat 1“ mit Omni-Man seinen ersten DLC-Charakter erhalten. Die Figur stammt aus dem Comic „Invincible“, der auch als Serie umgesetzt wurde. Federführend ist dabei Robert Kirkman, der wohl vor allem für das „The Walking Dead“-Universum bekannt ist.

Über Twitter erzählte Ed Boon, Chief Creative Officer und Co-Schöpfer von „Mortal Kombat“, dass er mit Kirkman eigentlich über einen anderen Charakter sprach, bevor man sich für Omni-Man entschied. Diese Figur ist keine andere als die Katana-schwingende Michonne, die in den TV-Serien zu „The Walking Dead“ von Danai Gurira dargestellt wird.

Fans sprechen von „verpasster Chance“

Mit dem Erscheinen des Kameo-Kämpfers Tremor trendete der Charakter kürzlich auf Twitter. Zusammen mit der Figur Michonne, die durch den Release eines Trailers zu „The Walking Dead: The Ones Who Live“ von den Nutzern eifrig besprochen wurde. Dies nahm Ed Boon zum Anlass, den Trend aufzugreifen und ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Denn anscheinend war Omni-Man nicht die erste Wahl des Chief Creative Officers.

„Bevor wir uns schließlich für Omni-Man entschieden, hatte ich zufälligerweise das erste Treffen mit Robert Kirkman, um über die Möglichkeit zu sprechen, dass Michonne als Gastkämpferin in Mortal Kombat auftritt“, so Boon. Warum es mit Michonne nicht geklappt hat und warum man sich schließlich für Omni-Man entschied, darauf ging der Entwickler nicht ein.

Auch nicht darauf, ob die Heldin aus „The Walking Dead“ zu einem späteren Zeitpunkt zu „Mortal Kombat 1“ dazustoßen könnte, sehr zum Unmut der Fans. Die bezeichnen die Entscheidung als „verpasste Chance“, dem männerdominierenden Roster eine weitere weibliche Kämpferin hinzuzufügen. Besonders bitter sei dies, da sich Omni-Man und der später erscheinende Homelander aus „The Boys“ so ähneln, so die Nutzer.

