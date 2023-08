Mortal Kombat 1: Homelander und Omni-Man sollen sich unterscheiden, so Boon

Das nächste Spiel der langlebigen „Mortal Kombat“-Reihe wird einige bekannte DLC-Charaktere zum Spiel hinzufügen. Mit Peacemaker, Homelander und Omni-Man werden unter anderem drei Superhelden zu „Mortal Kombat 1“ hinzukommen.

Bei den Fans sorgte vor allem die Ankündigung von Homelander und Omni-Man für Aufregung, da sich die beiden Figuren von ihren her Kräften ähneln. Aber kein Grund zur Sorge, meint Chief Creative Officer und Co-Schöpfer von „Mortal Kombat“, Ed Boon. Die beiden Charaktere sollen keine Klone voneinander sein.

Fans waren wegen der Ähnlichkeit der Charaktere besorgt

Die Ähnlichkeit der Fähigkeiten von Homelander und Omni-Man warf die Frage auf, in wie weit die Kräfte der Superhelden auch in „Mortal Kombat 1“ übereinstimmen werden. Immerhin tragen die Figuren nicht nur beide Capes, sondern können auch fliegen, sind übermenschlich stark und fast unzerstörbar. Diese Bedenken wollte Ed Boon im Gespräch mit den Kollegen von IGN auf der Gamescom jedoch ausräumen.

„Natürlich können wir alles mit den Charakteren machen, aber ich glaube nicht, dass sowohl Homelander als auch Omni-Man einen Hitzeblick oder so etwas haben werden“, so Boon in dem Interview. „Sie werden nicht beide all diese Superman-artigen Dinge haben. Wir werden diese Fähigkeiten aufteilen, damit sie nicht nur Klone desselben Charakters sind. Sie werden sich definitiv unterschiedlich spielen. Die Hauptangriffe werden sie wirklich unterscheiden. Aber wir sind uns definitiv der Annahme bewusst, dass die Leute denken, dass es sich einfach um die gleichen Charaktere handeln wird.“

Weitere Meldungen zu „Mortal Kombat 1“:

Homelander, Omni-Man und Peacemaker werden mit dem Kombat Pack ins Spiel kommen, das auch die Charaktere Quan Chi, Ermac und Takeda Takahashi enthalten wird. Dazu werden auch die Kameo-Kämpfer Ferra, Johnny Cage, Khameleon, Mavado und Tremor sowie Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage hinzukommen. „Mortal Kombat 1“ soll am 19. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Quelle: IGN, Eurogamer

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren