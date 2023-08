Mortal Kombat 1: Zweiter Kombat Kast liefert Gameplay und Details zu Smoke, Ashrah & Geras

In den vergangenen Tagen versorgten uns die Entwickler der NetherRealm Studios sowohl mit frischen Gameplay-Szenen als auch neuen Details zu „Mortal Kombat 1“. So wurden mit Reptile, Havik und Ashrah beispielsweise drei weitere Charaktere bestätigt.

Ergänzend dazu stellte das Studio den zweiten „Kombat Cast“ zu „Mortal Kombat 1“ bereit, der es auf eine Laufzeit von mehr als einer Stunde bringt und ausgewählte Mitglieder der NetherRealm Studios zu Wort kommen lässt. Diese gehen nicht nur ausführlich auf die drei Charaktere Smoke, Ashrah und Geras ein.

Darüber hinaus liefert uns die zweite Episode des offiziellen Podcasts neue Spielszenen aus „Mortal Kombat 1“.

Beta startet in der nächsten Woche

In der kommenden Woche erhalten alle Vorbesteller von „Mortal Kombat 1“ die Möglichkeit, den Fighting-Titel bereits vor dem offiziellen Release anzuspielen und den Entwicklern der NetherRealm Studios Feedback zukommen zu lassen. So findet vom 18. bis zum 21. August 2023 eine geschlossene Beta statt, die auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S abgehalten wird.

Während Liu Kang, Sub-Zero, Johnny Cage, Kitana, Kenshi und Li Mei als spielbare Charaktere zur Verfügung stehen, könnt ihr bei den Kameo-Kämpfern auf Sonya, Kano, Jax und Frost zurückgreifen. Gekämpft wird in der Beta von „Mortal Kombat 1“ im Teehaus und auf Johnny Cages Anwesen.

Mit „Mortal Kombat 1“ entsteht bei den NetherRealm Studios ein Reboot zur beliebten Serie, in dem unser Weg in ein neues Universum führt, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde und verschiedene Favoriten der Spielerinnen und Spieler in zum Teil ganz neuen und überraschenden Rollen zurückbringt.

„Mortal Kombat 1“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, den PC sowie Nintendos Switch in Entwicklung und wird am 19. September 2023 erscheinen. Käufer der Premium- oder Kollector’s Edition erhalten einen früheren Zugriff auf das Spiel und können bereits am 14. September 2023 loslegen.

