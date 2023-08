Mortal Kombat 1: So viele Kämpfer werden zum Launch enthalten sein

Nach den diversen Charakter-Enthüllungen der vergangenen Wochen wurde nun bestätigt, wie viele Kämpfer "Mortal Kombat 1" zum Launch bieten wird. Diesbezüglich sorgte Story-Director Dominic Cianciolo in einem Interview für Klarheit.

Mit „Mortal Kombat 1“ erscheint im September ein Reboot zur legendären Fighting-Titel-Reihe, der mit verschiedenen frischen Ideen und Konzepten punkten soll.

Nachdem in den letzten Tagen weitere spielbare Charaktere wie Baraka oder Geras bestätigt wurden, lieferte uns Story-Director Dominic Cianciolo in einem Interview ein weiteres interessantes Detail zum Charakter-Roster. Demnach wird „Mortal Kombat 1“ zum Release mit 24 spielbaren Charakteren aufwarten, was im Umkehrschluss bedeutet, dass noch neun Kämpfer auf ihre Bestätigung warten.

„Wir haben 24 Charaktere im Spiel, und nicht alle von ihnen können die gleiche Bildschirmzeit haben, daher versuchen wir, die Dinge so aufregend wie möglich zu gestalten“, sagte Cianciolo.

„Es ist eine echte Herausforderung, da die Aufstellung nicht nur von mir festgelegt wird; wir haben Ed [Boon], wir fragen jeden im Studio, wen sie gerne zurücksehen möchten, und auch die Fans.“

Weitere Details in dieser Woche

Wie kürzlich bestätigt wurde, werden die Entwickler der NetherRealm Studios im Rahmen des EVO 2023-Events zugegen sein, das vom 3. bis zum 6. August 2023 im Mandalay Bay Convention Center stattfindet. Versprochen wurde, dass das Studio das Event nutzten möchte, um weitere Details zu „Mortal Kombat 1“ zu nennen.

Denkbar wäre, dass sich darunter auch die Enthüllung weiterer Charaktere befindet, die zum Launch verfügbar sind. Darüber hinaus deutete Ed Boon von den NetherRealm Studios vor wenigen Tagen an, dass die Entwickler zudem auf die Anpassungsmöglichkeiten für die Charaktere eingehen könnten.

Spätestens Ende der Woche erfahren wir mehr.

„Mortal Kombat 1“ wird am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie die Switch erscheinen und uns eine ganz neue Geschichte in einem brandneuen Universum erzählen, das von niemand geringerem als dem Feuergott Liu Kang erschaffen wurde.

Laut Ed Boon wird sich der Umfang des Story-Modus von „Mortal Kombat 1“ an dessen Pendants aus den Vorgängern orientieren. Somit wird es möglich sein, die Geschichte an sich in sechs bis acht Stunden abzuschließen. Wer alle Geheimnisse entdecken und sämtliche optionalen Ziele meistern möchte, wird etwas länger beschäftigt sein.

Quelle: Temple of Geek

