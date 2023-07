Mortal Kombat 1: Neuer Trailer zeigt Liu Kang und bestätigt einen weiteren Fan-Favoriten

Im Laufe der heutigen Nacht stellten die Entwickler der NetherRealm Studios einen weiteren Trailer zum im September erscheinenden Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“ zur Verfügung.

Der Trailer bringt es auf eine Laufzeit von rund drei Minuten und bestätigt zum einen den nächsten Charakter, der in „Mortal Kombat 1“ mit von der Partie ist. Die Rede ist von Geras, der in „Mortal Kombat 11“ sein Debüt feierte und sich schnell zu einem Liebling der Fans entwickelte.

Nachdem Geras in „Mortal Kombat 11“ noch in den Diensten von Kronika stand, bewacht er in „Mortal Kombat 1“ die Sanduhr und dient dem Feuergott Liu Kang.

Werft einen Blick auf Sektor und Liu Kang

Präsentiert wird uns Geras mit dem Kameo-Kämpfer Sektor, der auch in „Mortal Kombat 1“ auf seine bekannten handmontierten Flammenwerfer zurückgreift. Zu den Stärken von Geras im Kampf gehört dessen Fähigkeit, wuchtige Konter zu setzen und seine Feinde kurzzeitig einzufrieren.

Liu Kang, der in „Mortal Kombat 1“ als Feuergott und als Schöpfer eines ganz neuen Universums in Erscheinung tritt, in dem die bekannten Charaktere der Fighting-Titel-Serie in zum Teil überraschenden Rollen zurückkehren, hat in dem neuen Trailer ebenfalls seinen Auftritt.

Neben ausgewählten Combos und X-Ray-Attacken ist hier der brutale Fatality-Finisher von Liu Kang zu sehen, bei dem der Feuergott auf ein Schwarzes Loch zurückgreift. Wie der präsentierte Fatality verdeutlicht, machen die Entwickler der NetherRealm Studios im Bereich der expliziten Gewaltdarstellung auch bei „Mortal Kombat 1“ keine halben Sachen.

„Mortal Kombat 1“ wird ab dem 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich sein. Wie kürzlich bestätigt wurde, werden die NetherRealm Studios im Rahmen des EVO 2023 (3. bis 6. August 2023) zugegen sein und weitere Details zum Reboot der Reihe enthüllen.

Wie Ed Boon in dieser Woche andeutete, könnte es dabei unter anderem um die Anpassungsmöglichkeiten für die Charaktere gehen.

