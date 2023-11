Mortal Kombat 1: Ed Boon bestätigt offenbar die Rückkehr eines Fan-Favoriten

In der Vergangenheit sorgte Ed Boon von den NetherRealm Studios mit seinen Tweets immer wieder für Gesprächsstoff und deutete bevorstehende Enthüllungen an.

So auch in dieser Woche. Auf X beziehungsweise Twitter griff Boon einen Reddit-Beitrag auf, in dem die Rede davon ist, dass „Mortal Kombat 1“ kurz davor steht, der erste Ableger der Reihe zu sein, der alle männlichen Ninjas des „Mortal Kombat“-Universums enthält. Um dieses Ziel zu erreichen, fehlen nur noch Noob Saibot und Chameleon.

Den besagten Reddit-Beitrag kommentierte Boon kurz und knapp mit: „Wartet einfach ab.“ Eine Aussage, die dahingehend gedeutet wird, dass Noob Saibot und Chameleon zu einem späteren Zeitpunkt in der Tat der Weg in „Mortal Kombat 1“ geebnet wird.

Wann beziehungsweise mit welchem Kombat-Pack es so weit sein wird, ist allerdings unklar. Offiziell angekündigt wurden die beiden Ninjas bislang nämlich nicht.

Wie die Verantwortlichen der NetherRealm Studios bereits vor dem offiziellen Release des Fighting-Titels versprachen, wird „Mortal Kombat 1“ langfristig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt. Geplant sind zum einen diverse DLC-Charaktere. Als nächstes dürfen wir uns auf Omni-Man freuen.

Den neuen Charakter können alle Käuferinnen und Käufer des ersten Kombat-Packs am morgigen Donnerstag, den 9. November 2023 herunterladen. Wer den DLC separat erwerben möchte, wird sich bis zum 16. November 2023 und somit eine Woche länger gedulden müssen. Neben neuen DLC-Charakteren bieten die NetherRealm Studios auch kosmetische Extras oder neue Fatalitys an.

Im Bereich der Fatalitys griff das Studio zu Halloween allerdings gründlich daneben. Vor allem der hohe Preis von umgerechnet mehr als neun Euro stieß der Community sauer auf und sorgte zum Teil sogar für Boykott-Aufrufe. In wie weit die Entwickler die negativen Reaktionen der Spielerinnen und Spieler bei zukünftigen Zusatzinhalten und der Preisgestaltung berücksichtigen, bleibt abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1:

„Mortal Kombat 1“ ist für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

Just wait.https://t.co/iUiLxbsc3g

Mk1 Is Only Two Slots Away From Being The First Game In The Franchise To Include All Their Male Ninjas As Playable Characters

— Ed Boon (@noobde) November 8, 2023