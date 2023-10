Mortal Kombat 1: DLC-Kämpfer Omni-Man zeigt sich im blutigen ersten Trailer

Bei der an diesem Wochenende stattfindenden Comic Con in New York haben der Entwickler NetherRealm Studios sowie der Herausgeber Warner Bros. Games Neuigkeiten zu den Post-Launch-Charakteren für „Mortal Kombat 1“ bekanntgegeben. Der neueste Teil der beliebten Kampf-Reihe kam am 14. September auf den Markt und wird eine Reihe von bekannten Charakteren als DLC-Fighter erhalten.

Der erste neue Kämpfer wird Omni-Man sein, der aus Robert Kirkmans Comic-Universum „Invincible“ stammt. Omni-Man wird zusammen mit dem Kameo-Kämpfer Tremor im November 2023 erscheinen.

Trailer zeigt, wie sich Omni-Man gegen bekannte Charaktere schlägt

Wie sich der Cape-tragende Recke im Spiel schlagen wird, zeigt ein neuer Trailer. Darin geht Omni-Man recht blutig gegen seine Kontrahenten Scorpion und Liu Kang vor, wie es die Fans auch schon aus dem Comic sowie der Serie „Invincible“ gewohnt sein dürften. Der Trailer zeigt auch Tremor, der zuletzt in „Mortal Kombat X“ aus dem Jahr 2015 spielbar war.

Fans dürfte es freuen zu hören, dass Omni-Man in „Mortal Kombat 1“ von seinem Original-Sprecher J. K. Simmons vertont werden wird. Simmons ist unter anderem aus dem „Spider-Man“-Universum bekannt, wo er in mehreren Medien als J. Jonah Jameson zu hören ist, dem Besitzer und Herausgeber der Zeitung „Daily Bugle“. Ursprünglich hatte Ed Boon für „Mortal Kombat 1“ sogar die Idee, alle Kämpfer von berühmten Schauspielern sprechen zu lassen.

Omni-Man und Tremor kommen mit dem Kombat Pack Add-On, das Teil der Premium Edition von „Mortal Kombat 1“ ist oder auch einzeln erworben werden kann. Weitere Inhalte des Packs sind der Charakter Quan Chi, der im Winter 2023/2024 erscheinen wird, sowie Ermac ( Frühjahr 2024), Homelander von „The Boys“ (Frühjahr 2024) und Takeda Takahashi (Sommer 2024). Zusätzlich sind die fünf Kameo-Kämpfer Tremor, Ferra, Janet Cage, Khameleon und Mavado enthalten.

