Mortal Kombat 1: Ed Boon deutet Ghostface und weitere Mörder an

“Mortal Kombat 1" wird in den kommenden Monaten mit neuen Charakteren erweitert. In einem Tweet deutet Ed Boon an, was kommen könnte. Auch Ghostface taucht darin mit einem Fragezeichen auf.

Ed Boon, Chef des Entwicklerstudios NetherRealm, hat angedeutet, dass Ghostface aus der “Scream”-Filmreihe in “Mortal Kombat 1” als spielbarer Charakter auftauchen könnte.

So brachte Boon einen Tweet in den Umlauf, in dem er mehrere Horrorfilm-Bösewichte mit Häkchen und Fragezeichen zeigt. Schon in vorherigen Spielen tauchten Freddy Krueger, Leatherface und Jason Voorhees auf. Entsprechend wurden sie mit einem Haken versehen.

Ebenfalls zu sehen sind Ghostface, Pinhead, Michael Myers, Chucky und die “Saw”-Marionette Billy, die mit einem Fragezeichen versehen sind, was den Eindruck erweckt, dass einer dieser Charaktere oder auch alle früher oder später ein Teil von “Mortal Kombat 1” werden.

Ghostface zuvor von Dataminer entdeckt

Es ist anzumerken, dass Ghostface bereits von einem Dataminer identifiziert wurde und damit in einer Liste von unangekündigten Charakteren auftauchte. Ebenfalls konnte der Dataminer Hinweise auf Noob Saibot, Cyrax, Jade und Cassie Cage entdecken.

Ghostface ist ein maskierter Mörder, der sowohl in den “Scream”-Filmen als auch in der Fernsehserie auftritt. Während er jedes Mal von anderen Killern repräsentiert wurde, blieben das charakteristische Erscheinungsbild und das Werkzeug zur Stimmveränderung identisch, sodass er in “Mortal Kombat 1” die gesamte Reihe abdecken würde.

Gekauft werden kann die Standardversion von “Mortal Kombat 1” für 74,99 Euro. Zum Preis von 99,99 Euro gibt es die Premium Edition, die unter anderem das Kombat Pack und einen früheren Zugriff auf DLC-Charaktere umfasst. Ebenfalls können Drachenkristalle für Ingame-Investitionen und weitere Zusatzinhalte erworben werden.

“Mortal Kombat 1” wurde Anfang des Monats für PS5, PC, Nintendo Switch und Xbox Series X/S veröffentlicht. Der Metascore liegt inzwischen bei 84. Fast 700 Teilnehmer sorgten für einen User-Score von 7,4.

