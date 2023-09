Mortal Kombat 1: Viele Kämpfer, Kameos und Funktionen geplant – Accolades-Trailer

„Wir sind erst am Anfang der Reise mit Mortal Kombat 1“, machte Ed Boon zum Release des Accolades-Trailers klar. Das Team freue sich bereits darauf, den Fans die nächsten Inhalte zu zeigen. Geplant seien mehrere Kämpfer, Kameos und Funktionen.

Bisher ist ein Kombat Pack bestätigt, das sechs neue DLC-Kämpfer enthält: Homelander aus „The Boys“, Omni-Man aus „Invincible“, DCs Peacemaker sowie die Rückkehrer Quan-Chi, Ermac und Takeda. Ebenfalls inbegriffen sind die fünf Kameo-Fighter Johnny Cage, Tremor, Ferra, Mavado und Khameleon.

Wer könnte als Nächstes kommen? Dataminer haben zuletzt Hinweise auf Ghostface aus „Scream“ und Conan der Barbar entdeckt. Von den früheren Kämpfern könnten sich wiederum Cassie Cage und Noob Saibot dazu gesellen.

Was die Funktionen angeht, ist bereits Crossplay in Arbeit. Das teilten die Verantwortlichen schon vor dem Release mit. Wann genau es so weit ist, wissen wir noch nicht.

„Das bisher beste Mortal Kombat“

Nun zum Accolades-Trailer, der wie gewohnt positive Pressezitate veranschaulicht. Davon hagelte es bei „Mortal Kombat 1“ eine Menge: 61 von 66 Reviews sind positiv ausgefallen, was zu einem Metascore von 84 Punkten führte.

„Das bisher beste Mortal Kombat“, findet VGC. Bei God of a Geek geht man noch einen Schritt weiter und meint: „Einer der besten Fighter-Titel aller Zeiten.“

Seit dem 19. September ist „Mortal Kombat 1“ für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Der Preis der Standard-Edition beträgt 74,99 Euro. Wer das oben erwähnte Kombat Pack und noch mehr haben möchte, sollte zur Premium Edition greifen. Hier liegt der Preis bei 99,99 Euro.

