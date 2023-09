Mortal Kombat 1: Dataminer stoßen auf Hinweise zu Noob Saibot, Ghostface und mehr

Während der reguläre Release des Fighting-Titels „Mortal Kombat 1“ am heutigen Dienstag erfolgt, startete der Vorabzugriff für Käufer der Premium- und Kollector’s Editionen bereits am 14. September 2023.

Die vergangenen Tage nutzten Dataminer, um einen ausführlichen Blick auf die Daten von „Mortal Kombat 1“ zu werfen und diese auf Hinweise nach möglichen DLC-Charakteren und anderen Download-Inhalten zu durchleuchten. Laut dem Dataminer „TheThiny“ dürfen wir uns möglicherweise auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten freuen.

Laut eigenen Angaben entdeckte „TheThiny“ in den Daten des Reboots zum einen Hinweise auf bekannte „Mortal Kombat“-Charaktere wie Noob Saibot, Cassie Cage oder Jade. Auch ikonische Film-Charaktere wie „Ghostface“ aus der „Scream“-Reihe, der T-1000 oder Conan der Barbar könnten zu den Charakteren gehören, die via DLC den Weg in „Mortal Kombat 1“ finden.

Anbei eine Übersicht über die Charaktere, die in den Daten des Fighting-Titels entdeckt wurden.

Weiter merken die Dataminer an, dass es sich bei den möglichen DLC-Charakteren um spielbare Recken und nicht etwa um Kameo-Kämpfer handelt. Bei den Hinweisen auf die möglichen DLC-Charaktere blieb es allerdings nicht. Den Angaben der Dataminer zufolge könnten zudem saisonale Inhalte wie beispielsweise Finisher mit Kürbissen geboten werden, die sich freischalten lassen, indem eine bestimmte Mission im „Invasions“-Modus erfolgreich abgeschlossen wird.

Die Entwickler der NetherRealm Studios äußern sich zu den Gerüchten um mögliche DLC-Charaktere beziehungsweise zusätzliche Inhalte in der Regel nicht. Bestätigt wurde bisher nur das erste Kombat-Pack, das die folgenden Kämpfer umfasst: Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Peacemaker, Omni-Man und Homelander.

„Mortal Kombat 1“ ist für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich. Für reichlich Kritik sorgte in den letzten Tagen vor allem die technische Umsetzung der Switch-Fassung.

=== MK1 Datamine Tweet === DLC ===

After digging more with the intros, there is evidence for the following characters:

– Noob Saibot

– Cyrax (Robot)

– Kotal / He-Man / Conan

– Ghostface

– Unknown Girl

– Jade

– Cassie Cage

– Kung Jin

Need time to collect everything and theorize…

— thethiny 🐰 (@thethiny) September 18, 2023