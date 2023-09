Mortal Kombat 1: Nutzer zeigen Grafikvergleiche, bezeichnen Switch-Version als „Raub“

Seit dem 14. September ist „Mortal Kombat 1“ im Early Access erhältlich, bevor der Titel regulär am 19. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und die Nintendo Switch erscheint. Besonders die Inklusion der Switch, die von Hause aus technisch ein wenig schwächer auf der Brust ist, sorgt derzeit im Internet für Diskussionen und Lacher.

Denn verglichen mit den Versionen der anderen Plattformen sieht „Mortal Kombat 1“ stellenweise eher unkonventionell aus. Dabei sollen besonders die Gesichtsanimationen zu wünschen übrig lassen.

„Ich würde sofort eine Rückerstattung veranlassen“

Einige Spieler teilen derzeit in den sozialen Medien Vergleiche der Grafik der Nintendo-Switch-Version von „Mortal Kombat 1“ mit der der weiteren Plattformen. Während sich einige Nutzer über die dargebotenen Bilder lustig machen, gehen andere mit dem Prügelspiel härter ins Gericht. Die Switch-Version der langjährigen Kampfreihe wird als „Raub“ sowie „respektlos“ bezeichnet, besonders da Spieler auch auf Nintendos Konsole um die 70 Euro für den Titel zahlen müssen, wie auf den anderen Plattformen auch.

„Beide kosten 70 US-Dollar?“ schrieb ein Nutzer auf Twitter etwa zu einem Plattform-Vergleich des Charakters Li Mei. „Wenn ich Mortal Kombat 1 auf der Switch spielen würde, würde ich sofort eine Rückerstattung veranlassen.“ Andere Spieler machten sich über die seltsamen Gesichtsanimationen auf der Switch lustig: „Nintendo-Fans sagen ständig, dass Grafik keine Rolle spielt. Mortal Kombat hat euch laut und deutlich vernommen“, so ein weiterer Spieler auf Twitter. Nutzer auf Reddit geben an, dass das Spiel auf der Switch im Allgemeinen zwar stabil laufen würde, es dazwischen aber immer wieder Momente gibt, in denen es das totale Chaos ist, wie beispielsweise in der Krypta.

Zuletzt haben die Entwickler der NetherRealm Studios ein Day-One-Update für „Mortal Kombat 1“ veröffentlicht. Dieses soll unter anderem das Matchmaking optimieren sowie den Online-Modus verbessern. Dazu kommen allgemeine Fehlerbehebungen für alle Modi.

