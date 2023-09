Mortal Kombat 1: Wie steht es um das Crossplay-Feature? Entwickler liefern Status-Update

Am morgigen Donnerstag erhalten Käufer der Premium- und Kollector’s Editionen vor allen anderen Zugriff auf den Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“. Passend zum Start des Vorabzugriffs lieferten uns die Entwickler der NetherRealm Studios ein Status-Update zur Crossplay-Unterstützung.

Wie das Studio einräumte, werden die Crossplay-Duelle zum Launch von „Mortal Kombat 1“ noch nicht zur Verfügung stehen und sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt mit einem entsprechenden Update nachgereicht werden. Einen genauen Termin nannten die NetherRealm Studios zwar nicht, wiesen jedoch darauf hin, dass hart an der Umsetzung des Features gearbeitet wird.

„Der Launch steht vor der Tür und wir können es kaum erwarten, bis sich alle in Mortal Kombat 1 vertiefen. Was das Kross-Play betrifft, so wird es zum Launch nicht verfügbar sein. Aber wir wissen, dass wir hart daran arbeiten, das Feature in das Spiel zu integrieren, und es wird nach dem Launch verfügbar sein“, heißt es weiter.

Kurz vor dem Start des Vorabzugriffs erreichte uns die Meldung, dass die komplette Handlung des Story-Modus von „Mortal Kombat 1“ bereits in Form eines Leaks ihre Runden durch das Netz dreht. Für den Leak verantwortlich ist ein Streamer, der etwas früher in den Besitz einer Kopie kam und den Story-Modus von „Mortal Kombat 1“ komplett streamte.

Der Story-Modus bringt es laut offiziellen Angaben auf eine Spielzeit von sechs bis acht Stunden und erzählt eine ganz neue Geschichte, die in einem Universum angesiedelt ist, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde. Wie die Entwickler der NetherRealm Studios kürzlich anmerkten, wird es sich bei der Handlung von „Mortal Kombat 1“ lediglich um das Sprungbrett für weitere Geschichten handeln, die in zukünftigen „Mortal Kombat“-Titeln erzählt werden.

„Mortal Kombat 1“ erscheint am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und die Switch.

Launch is just around the corner and we can’t wait for everyone to sink their teeth into #MK1. Regarding Kross-Play, it will not be available at launch, but know we are hard at work at implementing the feature into the game and it will be koming post launch. pic.twitter.com/M8Kvi4QkMe

— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) September 12, 2023