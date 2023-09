Mortal Kombat 1: Trophäen-Übersicht gibt Überblick über die Herausforderungen

Kurz vor dem Launch von “Mortal Kombat 1” wurde eine Übersicht über die Trophäen veröffentlicht, die Spieler mit der kommenden Kampfaction ihrer Sammlung hinzufügen können.

Erneut wurden von den Netherrealm Studios einige Herausforderung geschaffen, bei denen sich Spieler voll und ganz in den Titel vertiefen müssen, sodass am Ende die begehrte Platin-Trophäe erreicht wird.

Insgesamt gibt es 51 Trophäen im Spiel – 34 Bronze-, 15 Silber-, 1 Gold- und 1 Platin-Trophäe.

Trophäen durch tödliche Fatalities und Tower-Kämpfe

Spieler erhalten in “Mortal Kombat 1” zunächst Trophäen für eine Reihe von einfachen Aufgaben, wie das Abschließen des Trainingsmodus und das Vergießen von 5.000 Litern Blut. Weitere gibt es für das Ausführen von Fatalities mit Kameo-Charakteren, das Abschließen von fünf Klassic Towers mit verschiedenen Kämpfern und das Erreichen von Level 20 im Invasions-Modus.

Ebenfalls wird die Investition von Koins belohnt, während auch der Outworld-Shop, verschiedene Bosse und der Abschluss von bestimmten Herausforderungen eine Rolle spielen. Die gesamte Übersicht über die Trophäen von “Mortal Kombat 1” findet ihr hier.

Warner Bros. hat das Ziel, die Spieler auch nach dem Erreichen der anfänglichen Ziele mit Features wie dem Online-Multiplayer und dem Live-Service-Modell bei Laune zu halten. Im Laufe der Zeit werden entsprechend neue Charaktere hinzugefügt, um das Spiel frisch und spannend zu halten.

„Mortal Kombat 1“ ist weiterhin für eine Vorbestellung bereit: Fans können eine Standardversion für 74,99 Euro* kaufen. Inhaltlich mehr zu bieten hat die Premium Edition zum Preis von 99,99 Euro*. Sie umfasst unter anderem das Kombat-Pack sowie einen früheren Zugriff auf das Spiel.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1:

„Mortal Kombat 1“ wird von NetherRealm Studios entwickelt, während Warner Bros. Games als Publisher in Erscheinung tritt. Der Titel debütiert am 19. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC via Steam und Epic Games Store. Jüngsten Berichten zufolge hat der Titel eine Größe von 140 GB – zumindest auf der Xbox.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren