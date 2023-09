Mortal Kombat 1: Nitara kehrt zurück – Gespielt von einer alten Bekannten

In ein paar Tagen erscheint mit „Mortal Kombat 1“ der neueste Ableger der Reihe, der diverse Favoriten der Spielerinnen und Spieler in zum Teil ganz neuen Rollen zurückbringen wird.

Kurz vor dem Release des Reboots enthüllten die NetherRealm Studios einen weiteren Charakter, der in „Mortal Kombat 1“ sein Comeback feiern wird. Die Rede ist von dem weiblichen Vampir Nitara, der Blut zum Überleben benötigt und sein Debüt in „Mortal Kombat: Deadly Alliance“ aus dem Jahr 2002 feierte.

Im Kampf punktet Nitara vor allem durch ihre schnellen Angriffe und die Fähigkeit, durch die Luft zu fliegen. Zudem trinkt sie Blut oder fügt sich selbst Schaden zu, um ihre Kraft im Kampf zu erhöhen. Gespielt wird Nitara in „Mortal Kombat 1“ von der bekannten Schauspielerin Megan Fox.

Reboot das Sprungbrett für weitere Geschichten

Wie in der offiziellen Ankündigung versprochen wurde, haben wir es bei „Mortal Kombat 1“ mit einem Reboot zu tun, in dem unser Weg in ein neues Universum führt, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde. Wie Narrative-Director Dominic Ciancolo in einem aktuellen Interview verriet, wird es sich bei „Mortal Kombat 1“ um das Fundament für zukünftige Geschichten handeln.

„Mortal Kombat 1 hingegen ist eine Art Ausgangspunkt für die Handlung. Es ist der erste Schritt auf diesem Weg. Und wir werden natürlich sehen, wie sich die Charaktere entwickeln. Sie werden sich verändern, Dinge werden passieren, aber das ist nicht das Ende. Das ist erst der Anfang. Und das ist etwas, das hoffentlich weiterentwickelt wird, wenn wir voranschreiten“, kommentierte Ciancolo die Pläne der Entwickler und Autoren.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1:

„Mortal Kombat 1“ erscheint am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und die Switch. Käufer der Premium- und Collector’s Edition bekommen den mittlerweile fast schon obligatorischen Vorabzugriff eingeräumt und erhalten ab dem 14. September 2023 Zugriff auf das neueste Werk der NetherRealm Studios.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren