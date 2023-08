Mortal Kombat 1: Nach etlichen Ablegern ausgebrannt? Boon über die Arbeiten am Reboot

In einem Interview sprach Ed Boon von den NetherRealm Studios über die Ziele, die bei den Arbeiten an "Mortal Kombat 1" verfolgt wurden. Laut Boon ging es dem Studio von Anfang an darum, in der Welt von "Mortal Kombat" etwas anders zu machen.

Mit „Mortal Kombat 1“ geht die beliebte Fighting-Titel-Serie im nächsten Monat in die nächste Runde. Mit seinem Ursprung im Jahr 1992 gehört das blutige Spektakel zu den ältesten bis heute noch aktiven Videospielmarken überhaupt.

Ein Thema, über das Ed Boon, der zu den kreativen Köpfen hinter der „Mortal Kombat“-Franchise gehört, im Interview mit den Kollegen von IGN sprach. Im Laufe des Gesprächs stellte sich unter anderem die Frage, ob es für Boon, den Chief-Creative-Officer und Game-Director hinter „Mortal Kombat 1“, nicht ermüdend sei, über einen so langen Zeitraum an Fighting-Titeln zu arbeiten.

Ein Szenario, dem laut Boon vorgebeugt wird, in dem die Entwickler der NetherRealm Studios bei jedem neuen Titel versuchen, „etwas anders zu machen“. Dies gilt natürlich auch für „Mortal Kombat 1“, das als ein Reboot konzipiert wurde, in dem unser Weg in ein komplett neues Universum führt.

Ed Boon möchte von einem Ermüdungsgefühl nichts wissen

„Ich verspüre definitiv den Wunsch, etwas Anderes zu tun. Überraschenderweise fühle ich mich nicht ausgebrannt, weil wir mit jedem Spiel neue Dinge ausprobiert haben. Manchmal handelt es sich um etwas so Geringfügiges wie ein Nebenspiel von Puzzle Kombat, Konquest, all diese Arten von Modi, und jetzt Invasions“, kommentierte Boon die Arbeiten an „Mortal Kombat 1“.

Der Game-Director führte aus: „Diese Spielelemente und Modi, denke ich, sorgen in unserem Studio dafür, dass die Dinge frisch bleiben, während wir immer noch Kernmechaniken eines Kampfspiels wie den Online-Modus, die Einzelspieler-Geschichte und all das beibehalten.“

Laut den Entwicklern der NetherRealm Studios haben wir es bei „Mortal Kombat 1“ mit einem Reboot der Reihe zu tun, der beliebte Charaktere in neuen und teilweise überraschenden Rollen zurückbringen wird. Zu den weiteren Neuerungen gehören die Kameo-Kämpfer sowie der kürzlich vorgestellte „Invasions“-Modus, mit dem für zusätzliche Abwechslung gesorgt werden soll.

„Mortal Kombat 1“ wird am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und die Switch veröffentlicht. Der Early-Access-Zugriff, der in der Premium- und Kollector’s Edition enthalten ist, erfolgt am 14. September 2023.

IGN

