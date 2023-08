Mortal Kombat 1: Charakter-Breakdowns stellen uns Sindel, General Shao und Rain vor

Mit „Mortal Kombat 1“ kehrt die langlebige Fighting-Titel-Serie im nächsten Monat auf die Konsolen sowie den PC zurück und wird einer Vielzahl bekannter Charaktere zu einem Comeback verhelfen.

Wenige Wochen vor dem Release von „Mortal Kombat 1“ wurden weitere Charakter-Breakdowns veröffentlicht, die uns einen genaueren Blick auf ausgewählte Recken ermöglichen. Dieses Mal werden uns die drei Charaktere Sindel, General Shao sowie Rain und ihre Fähigkeiten im Kampf präsentiert.

Zu sehen sind die Special-Moves, die Fatal-Blows oder die Schlüsselmechaniken der Kämpfer. Ein viertes Gameplay-Video zeigt zudem einen Kampf zwischen General Shao und Baraka, in dem Motaro und Stryker als Kameo-Kämpfer ihren Auftritt haben.

Ein Reboot mit reichlich Überraschungen

Wie es in der offiziellen Ankündigung von „Mortal Kombat 1“ hieß, ist der Name des Titels auf die Tatsache zurückzuführen, dass unser Weg in ein komplett neues Universum führt, das von niemand geringerem als dem Feuergott Liu Kang erschaffen wurde. Des Weiteren versprachen uns die Entwickler der NetherRealm Studios ein Wiedersehen mit einer Vielzahl bekannter Charaktere, die in „Mortal Kombat 1“ in neuen und teilweise überraschenden Rollen zurückkehren werden.

Ein weiteres neues Element sind die Kameo-Kämpfer, die strategisch klug eingesetzt den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen können. Neben bekannten Inhalten wie dem sechs bis acht Stunden langen Story-Modus oder dem obligatorischen Multiplayer bietet „Mortal Kombat 1“ zudem den „Invasions“ genannten Modus.

Dieser wurde uns in der vergangenen Woche näher vorgestellt und versteht sich als eine Art Table-Top-Erfahrung, die laut Entwicklerangaben spannende Geschichten erzählt und den Kampf zwischen rivalisierenden Reichen in den Mittelpunkt rückt. Weitere Details zu den Features und Inhalten, die im „Invasions“-Modus warten, haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Mortal Kombat 1“ erscheint am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch. Käufer der Premium- und Kollector’s Edition dürfen bereits am 14. September 2023 loslegen.

