Mortal Kombat 1: Komplette Story geleakt – Achtung vor Spoilern!

In wenigen Tagen erscheint mit "Mortal Kombat 1" ein Reboot zur erfolgreichen Fighting-Titel-Serie. Leider kam es schon jetzt zu einem kompletten Leak des Story-Modus. In den Tagen bis zum Release solltet ihr euch als entsprechend vorsichtig durch das Netz bewegen.

Zumindest Käufer der beiden Sonder-Editionen erhalten bereits am Donnerstag dieser Woche Zugriff auf den Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“, der genau wie seine Vorgänger mit einem Story-Modus versehen wurde.

Wie bei diversen größeren Titeln der Vergangenheit kam es leider auch im Vorfeld der Veröffentlichung von „Mortal Kombat 1“ zu einem umfangreichen Leak, der euch im schlimmsten Fall die Überraschung und den Spielspaß verdirbt. Im Detail geht es um den Story-Modus und dessen Geschichte, die „dank“ eines Streamers schon jetzt durch das Internet schwirren.

Der besagte Streamer kam bereits vor dem offiziellen Early-Access-Release von „Mortal Kombat 1“ in den Besitz einer Kopie und streamte den kompletten Story-Modus. Ausführliche Zusammenfassungen finden sich leider nicht nur auf Reddit (Anklicken & Lesen auf eigene Gefahr!). Auch auf anderen Plattformen wie Twitter oder Youtube kursierten in den letzten Stunden Story-Spoiler.

Wer möglichst unbelastet an „Mortal Kombat 1“ herangehen möchte, sollte sich in den kommenden Tagen also entsprechend vorsichtig durch das Netz bewegen.

Story-Modus soll für einige Überraschungen sorgen

Wie bereits in der offiziellen Ankündigung versprochen, haben wir es bei „Mortal Kombat 1“ mit einem Reboot zur erfolgreichen Fighting-Titel-Serie zu tun, in dem unser Weg in ein brandneues Universum führt, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde. Weiter hieß es, dass in der Geschichte diverse bekannte Charaktere der Reihe in teilweise komplett neuen und überraschenden Rollen zurückkehren werden.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem rund sechs bis acht Stunden langen Story-Modus zu, mit dem die Entwickler beziehungsweise Autoren der NetherRealm Studios das Fundament für weitere Geschichten legen möchten, die in den kommenden Ablegern der „Mortal Kombat“-Reihe erzählt werden.

Der reguläre Release von „Mortal Kombat 1“ erfolgt am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und die Switch. Käufer der Premium- oder Kollektor’s Editionen können wie eingangs erwähnt schon am 14. September 2023 loslegen.

