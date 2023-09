Mortal Kombat 1: Ed Boon wollte alle Kämpfer von berühmten Schauspielern spielen lassen

Der neueste Teil der Kampfserie „Mortal Kombat“, „Mortal Kombat 1“, ist da. Der Titel war bereits seit dem 14. September im Early Access erhältlich. Seit dem 19. September ist der Prügler nun offiziell für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und die Nintendo Switch veröffentlicht worden.

Zum Release sprach der Chief Creative Officer und Co-Schöpfer von „Mortal Kombat“, Ed Boon, über den neuesten Teil der langlebigen Reihe. In dem Interview gab Boon an, dass er bei dem neuen Spiel über eine recht kostspielige Idee nachdachte.

Boon träumte von bekannten Schauspielern

Wie der Chief Creative Officer in dem Interview angibt, hatte er darüber nachgedacht, berühmte Stimmen für sein Reboot zu engagieren. „Eines der Dinge, die mich bei diesem Spiel beschäftigt haben… Was wäre, wenn wir ein Spiel machen würden, in dem jeder Charakter von einem Schauspieler, einem berühmten, bekannten Schauspieler, gespielt wird“, so Boon im Gespräch mit dem Rolling Stone. Boon gibt weiter an, dass dies natürlich eine Schnapsidee war, denn das wäre einfach zu teuer für das Studio gewesen. Zudem würden nur wenige Schauspieler die nötige Zeit im Aufnahmestudio verbringen wollen. Außerdem gibt Boon an, dass vielen Schauspielen nicht klar wäre, wie anspruchsvoll Videospiele sind.

In dem Interview erwähnt der Chief Creative Officer auch seine Casting-Ideen für einige der Charaktere. So hätte Claude van Damme Johnny Cage spielen können, was Sinn ergibt, da das allererste „Mortal Kombat“ eigentlich ein JCVD-Spiel sein sollte. Weiter sollte Keanu Reeves Kenshi verkörpern. Mit Megan Fox konnte Ed Boon seinen Traum ein wenig in Erfüllung gehen lassen. Die Schauspielerin übernahm die Rolle des weiblichen Vampirs Nitara , was jedoch nicht bei allen Spielern gut ankommt. Die Nutzer kritisieren, dass sich Fox kaum Mühe bei der Vertonung gegeben hätte.

Weitere Meldungen zu „Mortal Kombat 1“:

Zuletzt sind Dataminer auf Hinweise zu neuen Charakteren in „Mortal Kombat 1“ gestoßen. Die möglichen weiteren Figuren sind unter andrem Noob Saibot, Cassie Cage oder auch Jade. Ebenfalls könnte „Ghostface“, der legendäre Killer aus der „Scream“-Filmreihe einen Auftritt in dem Prügler hinlegen. Mit Peacemaker, Homelander und Omni-Man wurden bereits bekannte Figuren aus anderen Medien als DLC-Charaktere bestätigt.

Quelle: PC Gamer, Kotaku

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren