Mortal Kombat 1: Anthony Starr muss Homelander-Fans enttäuschen

Neben einigen weiteren bekannten Figuren wird auch Homelander aus "The Boys" seinen Weg zu "Mortal Kombat 1" finden. Von seinen Fans befragt, gab der Schauspieler Anthony Starr nun jedoch an, dass er seinen Charakter in dem Kampfspiel nicht vertonen wird.

Das im September erschienene „Mortal Kombat 1“ erhält nach seinem Launch einige bekannte Figuren als Gastkämpfer. Doch während J. K. Simmons und John Cena als Omni-Man beziehungsweise Peacemaker zurückkehren, werden sich die Fans anscheinend wohl oder übel an eine neue Stimme für den kommenden Kämpfer Homelander gewöhnen müssen.

Der Charakter Homelander aus der Serie „The Boys“ soll im Frühjahr 2024 für „Mortal Kombat 1“ erscheinen. Früher ist Omni-Man dran: Besitzer des Kombat-Packs können den Superhelden bereits seit dem 9. November auswählen. Für alle anderen Spieler wird die Figur am 16. November 2023 veröffentlicht.

Starr zerstört Fans mit nur einem kurzen Wort

Während die Rückkehr von den bekannten Schauspielern J. K. Simmons als Omni-Man sowie John Cena als Peacemaker schon früh von den Entwicklern von NetherRealm bekanntgegeben wurde, stand die Beteiligung von Anthony Starr als Homelander noch offen. Die Fans waren sich eigentlich schon sicher, dass der Neuseeländer seinen recht unangenehmen Superhelden aus der beliebten Serie „The Boys“ auch in „Mortal Kombat 1“ vertonen würde, da der Charakter auch in „Call of Duty“ seine Originalstimme erhielt.

Doch Starr hat sich kürzlich selbst zu der Frage zu Wort gemeldet und die Hoffnungen der Spieler mit einem kurzen, prägnanten Wort zerschmettert. Auf Instagram wurde der Schauspieler gefragt, ob er seinen Charakter auch in dem Kampfspiel vertonen wird. Ein anderer User meinte dazu noch, dass er es tun müsse, da seine Stimme unverwechselbar sei. Starr antwortete darauf mit einem knappen „Nope“.

In den sozialen Medien verstehen die Spieler nicht, wie J. K. Simmons und John Cena ihre Figuren in „Mortal Kombat 1“ sprechen können, aber Anthony Starr nicht. Zudem wird angeführt, dass der Schauspieler eben auch in „Call of Duty“ als Homelander zu hören war. Bei diesem Beispiel geben andere Nutzer aber an, dass es sein kann, dass viele seiner Sprüche einfach aus der Show übernommen wurden. Andere Nutzer hoffen, dass Starr einen Scherz gemacht hat oder es einfach nur leid war, von den Spielern mit Fragen zu „Mortal Kombat 1“ bombardiert zu werden.

Quelle: IGN, Eurogamer

