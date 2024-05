Helldivers 2: Neues Update behebt nerviges Problem – Changelog

Nachdem der erfolgreiche Coop-Shooter „Helldivers 2“ in den letzten Wochen weiter mit diversen Updates versehen wurde, steht ab sofort der nächste Patch zum Download bereit.

Dieser hebt den Shooter auf die Version 1.000.304 und behebt laut offiziellen Angaben diverse Fehler. Zum einen nahmen die Macher von Arrowhead Bugs in Angriff, die in vereinzelten Fällen zu Abstürzen führen konnten. Des Weiteren soll der Fehler der Vergangenheit angehören, durch den die Spielerinnen und Spieler in der Missionszusammenfassung festhängen konnten.

Alle weiteren Details zum frisch veröffentlichten Update entnehmt ihr dem angehängten Changelog.

Abstürze:

Ein Absturz wurde behoben, der ausgelöst wurde, wenn der Host das Spiel verließ, nachdem ein Spieler während der Sitzung beigetreten war.

Ein gelegentlicher Absturz im Loadout-Menü wurde behoben.

Behebung eines seltenen Absturzes beim Wechsel zum oder vom Schiff.

Sonstige Korrekturen:

Problem behoben, bei dem Spieler auf dem Missionszusammenfassungsbildschirm feststeckten, wenn der Host das Spiel verließ.

Das Problem, dass nicht gekaufte Über-Credits im Warbond-Übersichtsbildschirm nicht angezeigt wurden (nur relevant für die japanische Version), wurde behoben.

Optionale Konto-Verknüpfung ist jetzt im Konto-Bereich der Spieleinstellungen verfügbar.

Behebung des Problems, dass ‚Steam AppId ungültig oder nicht erlaubt‘ aufgrund eines anderen Fehlers angezeigt wurde.

Behebung eines Fehlers, bei dem Waffenanbauteile in einigen Fällen als lila Fragezeichen im Tutorial angezeigt wurden.

Die Näherungsexplosion von Airburst wird jetzt nur durch Feinde & Helldivers ausgelöst.

Die AR-61 Tenderizer hat nun das korrekte Farbschema.

Passend zur Veröffentlichung des heutigen Updates wiesen die Entwickler darauf hin, dass derzeit an der Behebung weiterer bekannter Fehler gearbeitet wird. Darunter das Problem, dass Medaillen und Über-Credits mitunter etwas zu spät ausgezahlt werden. Zudem soll die Ausschüttung der Erfahrungspunkte korrigiert werden, da diese in einzelnen Fällen zu viel XP vergibt.

„Helldivers 2“ erschien Anfang Februar für den PC und die PS5. In den letzten Monaten entwickelte sich der Coop-Shooter zu einem der Überraschungshits des Jahres 2024.

Wie Sony im aktuellen Geschäftsbericht bekannt gab, verkaufte sich „Helldivers 2“ bis Anfang Mai nämlich mehr als zwölf Millionen Mal.

