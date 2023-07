Call of Duty: Season 4 bringt Operatoren aus Superhelden-Serie

Activision kündigte an, dass einige Superhelden-Skins aus „The Boys“ nach „Call of Duty: Warzone 2“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“ kommen werden. Es dauert nicht mehr lange, bis die Inhalte implementiert werden.

Schon in den nächsten Stunden steht Season 4 Reloaded für „Call of Duty: Warzone 2“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“ an. Activision hat nun bekannt gegeben, auf welche Inhalte sich Spieler und Spielerinnen freuen können.

Demnach können sich Fans auf ein Crossover mit einer bekannten Amazon-Prime-Serie, einer neuen Multiplayer-Map und frischen Features freuen.

The Boys treffen auf Call of Duty

Es wird insgesamt drei neue Operatoren-Bundles geben, in denen jeweils ein Superheld aus der Serie „The Boys“ im Fokus steht. Die Pakete zu Starlight, Homelander und Black Noir kosten jeweils 2.400 Punkte.

Außerdem wird es das Medikament „Temp V“ geben, mit dem die Stars aus der Serie für einen begrenzten Zeitraum mit Superkräften ausgestattet werden. Spieler und Spielerinnen erhalten eine von vier folgenden zufälligen Kräften, wenn sie das Item im Spiel konsumieren:

Aufladungssprung (ermöglicht große Sprünge)

Elektroschockwelle (Schockwelle kann Operatoren, KI-Kämpfer, Fahrzeuge und Ausrüstung Schaden zufügen)

Laserblick (ermöglicht es zu schweben und einen Laserstrahl in Blickrichtung abzufeuern)

Teleportieren (Operatoren bewegen sich sprungartig nach vorne)

Für MW 2 wird es eine neue Map geben, auf der Teams aus sechs Mitgliedern gegeneinander antreten Bei Vondel Waterfront handelt es sich um ein adaptiertes Gebiet der viel größeren „Warzone“-Map. Die Action soll trotz des großen Wasseranteils hauptsächlich an Land stattfinden.

Weitere Meldungen zu „Call of Duty“:

Hinzu kommt, dass Season 4 Reloaded die Raid-Episode 04 für Special Ops beinhalten wird. Die Mitglieder der Task Force 141 wurden vom Al-Qatala-Mitglied Hadir gefangen genommen und müssen nun beenden, was sie angefangen haben.

Season 4 Reloaded startet am 12. Juli 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Quelle: PlayStation.Blog

