Amazon Games: Neuigkeiten zu Tomb Raider und Herr der Ringe lassen nicht mehr lange auf sich warten

Bereits vor einigen Jahren hatten die Verantwortlichen von Amazon Games mitgeteilt, dass sich neue Spiele zu bekannten Marken wie „Tomb Raider“ und „Der Herr der Ringe“ in Arbeit befinden. Allerdings konnte man bisher noch nicht allzu viele Details zu den Projekten verraten.

Nun hat Christoph Hartmann, seines Zeichens Vizepräsident von Amazon Games, in einem aktuellen Interview mit den Kollegen der Variety bestätigt, dass erste Informationen zu beiden Titeln „nicht mehr zu weit entfernt“ sind.

Amazon Games bittet um noch etwas Geduld

Zwar stehen die Details noch nicht direkt vor der Tür, jedoch können sich die Fans sicher sein, dass sowohl „Tomb Raider“ als auch „Der Herr der Ringe“ weiterhin entwickelt werden.

„Es wird nicht morgen sein, aber es ist auch nicht zu weit entfernt. Wie ich sagte, beschäftigen wir uns mit einer deutlich reguläreren Kadenz der Spieleveröffentlichungen. Das ist alles, was ich aktuell dazu sagen darf.“ Christoph Hartmann, Vizepräsident, Amazon Games via Variety

Statt die Spiele zu früh auf den Markt zu schmeißen, konzentriert sich der Publisher aktuell auf die Qualität. Man möchte nichts überstürzen, da man eine AAA-Qualität auf den Bildschirm zaubern möchte. Schließlich wurde die Messlatte der Branche heutzutage so unfassbar hoch gelegt.

Unter anderem befindet sich bei Crystal Dynamics der neueste „Tomb Raider“-Teil in Entwicklung. Bereits im Dezember 2022 hatten die Verantwortlichen mitgeteilt, dass Amazon Games den Vertrieb des Titels übernehmen wird.

Nichtsdestotrotz gehört das Studio weiterhin zu der Embracer Group. Und man war im letzten Jahr ebenfalls von den Entlassungen betroffen, die der Mutterkonzern im Rahmen einer Umstrukturierung vollzogen hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte Crystal Dynamics bestätigt, dass die hauseigenen Projekte nicht betroffen sind.

Demnach sollen weder das neueste Lara Croft-Abenteuer noch „Perfect Dark“ in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Der Shooter befindet sich nämlich in Zusammenarbeit mit The Initiative für die Xbox Series X/S und den PC in Entwicklung. Der Titel wurde vor wenigen Wochen im Rahmen des Xbox Game Showcase ausführlich vorgestellt.

Sobald die Verantwortlichen entsprechende Details mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin müssen die Fans weiterhin Geduld beweisen. Ihr könnt uns in den Kommentaren gerne verraten, was ihr von „Tomb Raider“ und „Der Herr der Ringe“ erwartet! Und welche Hoffnungen habt ihr für die beiden Marken?

Quelle: VGC

Weitere Meldungen zu Amazon Games, Der Herr der Ringe, Tomb Raider.

