Arcade Paradise VR: Nachschub für PSVR2 – Termin & Trailer zum Arcade-Management-Simulator

Bereits im Sommer 2022 veröffentlichte der Publisher Wired Production „Arcade Paradise“ für die PS4 und die PS5. Wie das Unternehmen bekannt gab, dürfen wir uns in Kürze über eine Umsetzung für weitere Virtual-Reality-Headsets freuen.

Die Rede ist von den beiden Systemen PlayStation VR2 und Steam VR, die in Kürze mit „Arcade Paradise VR“ bedacht werden. Genauer gesagt am 8. August 2024. Passend zu dieser Ankündigung steht ein frischer Trailer zur Ansicht bereit, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben.

Die VR-Version von „Arcade Paradise“ umfasst alle Inhalte der Standardversion und bietet zudem auf die VR-Headsets zugeschnittenen Extracontent.

Leitet eure eigene Arcade-Spielhalle

In „Arcade Paradise VR“ schlüpfen wir in die Rolle eines 19-jährigen Studienabbrechers. Dieser bekam von seinem Vater, gespielt von Doug Cockle, die Aufgabe übertragen, die alltäglichen Geschäfte des Waschsalons der Familie, King Wash, zu leiten. Ein Job, dem wir mehr schlecht als recht nachkommen.

Eines Tages entdecken wir in den Hinterzimmern des Waschsalons jedoch alte Arcade-Automaten, die unserer Meinung nach ein deutlich lukrativeres Geschäft versprechen. Kurzerhand entschließen wir uns dazu, eine eigene Arcade-Spielhalle zu betreiben. Hier liegt der Fokus zum einen darauf, Profite zu erwirtschaften, die den weiteren Betrieb der Spielhalle sichern.

„In Arcade Paradise müsst ihr nämlich gleichzeitig die Wäscherei und die Spielhalle betreuen – und ihr müsst beide Seiten spielen, um maximale Gewinne zu erzielen. Das wird sicher nicht einfach, aber hoffentlich trotzdem wirklich gut“, so die Entwickler weiter.

Doch auch der Spaß kommt in „Arcade Paradise VR“ nicht zu kurz. Ergänzend zu den 27 Arcade-Spielen des Originals, die ihr ganz klassisch mit einem Controller spielt, umfasst die VR-Version zwölf speziell auf die VR-Headsets zugeschnittene Spiele.

Entwickler versprechen reichlich Abwechslung

„Arcade Paradise ist ein vollständig immersives Simulationsspiel mit einer großen Bandbreite an Gameplay, von der komplett spielerischen Wäschearbeit bis zu jedem der 39 Automaten, die Sie im Spiel kaufen können. Testen Sie Ihre Basketballfähigkeiten, indem Sie den Müll rausbringen, bevor Sie Ihr Glück am Basketball Blast-Schrank versuchen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Jeder der enthaltenen Automaten bietet sein eigenes Gameplay, eigene Geschichten und Missionen – von kompletten RPG-Kampagnen über Beat’em ups bis hin zu physischen Sportspielen. Alles inspiriert von drei Jahrzehnten Gaming.

Zudem befinden sich internationale Ranglisten an Bord, in denen ihr eure Leistungen und Highscores mit anderen messen könnt.

Weitere Meldungen zu Arcade Paradise VR.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren