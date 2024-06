Deep Cuts: Filmreifes Horror-Virtual-Reality-Spiel für PS VR2 angekündigt – Trailer

Ob Sony weitere PR-Spiele beisteuern wird, bleibt abzuwarten. Drittanbieter halten jedoch weiterhin am Support von PlayStation VR2 fest.

Der Publisher tinyBuild und der Entwickler Scythe Dev Team haben “Deep Cuts” angekündigt. Es handelt sich um eine filmische Horror-Virtual-Reality-Rettungsmission, die im Herbst veröffentlicht werden soll – zunächst allerdings für Meta Quest.

Versionen für PlayStation VR2 und SteamVR folgen im kommenden Jahr. Unterhalb dieser Zeilen steht ein Trailer zur Ansicht bereit.

Haarsträubende Atmosphäre und eine reichhaltige Erzählung

Scythe und tinyBuild brachten zuvor “Happy’s Humble’s Burger Farm” auf den Markt und wollen mit dem neuen Projekt ein Horror-Erlebnis erschaffen, das diesmal auf eine völlig neue Art und Weise, die nur in der virtuellen Realität möglich sei, mit dem klassischen Kino verschmilzt.

Spieler erleben in “Deep Cuts” ein “chaotisches, physikbasiertes Action-Gameplay mit hochgradig interaktiven Welten”, versprechen die Entwickler. Hinzu kommen eine “haarsträubende Atmosphäre und eine reichhaltige Erzählung”.

Die anfängliche PR ist mit der Meta Quest (bei Amazon kaufen*) verknüpft. Entsprechend wird die Hardware besonders hervorgehoben.

„Mit Deep Cuts haben wir jeden Zentimeter der Meta Quest-Hardware ausgenutzt, um ein unübertroffenes Erlebnis zu schaffen, das die Grenzen dessen, was im physischen Virtual-Reality-Medium möglich ist, verschiebt“, so Scythe-Dev-Team-Director, Gründer und Principal-Technical-Engineer Kaleb Alfadda in einer Pressemitteilung.

In „Deep Cuts“ besuchen Spieler verschiedene Filmsets und gelangen so auch in den Wilden Westen.

Alfadda weiter: „Unser Team hat jeden Aspekt akribisch optimiert, um eine flüssige Performance und reichhaltige, detaillierte Umgebungen zu gewährleisten, die das Spiel wirklich zum Leben erwecken. Wir freuen uns darauf, den Spielern ein Erlebnis zu bieten, welches das Potenzial der Hardware voll ausschöpft und neue Maßstäbe für die eigenständige virtuelle Realität setzt.“

Darum geht es in Deep Cuts

In “Deep Cuts” besuchen Spieler verschiedene Filmsets. Dabei erleben sie das gruselige „Forsaken Festival“ der 80er-Jahre, kämpfen gegen Weltraumkreaturen im Science-Fiction-Thriller „Origin Drill“ aus den 70ern oder machen einen Ausflug in den Wilden Westen von „Bastard Town“.

In jeder Blockbuster-Welt warten interaktive Objekte darauf, entdeckt zu werden. Spieler können etwa mit einem Requisiten-Maschinengewehr schießen, verborgene Geheimnisse lüften, Rätsel lösen und die Zeit manipulieren.

Wie steht es um die Zukunft von PlayStation VR2?

Sobald der Termin von “Deep Cuts” für PlayStation VR2 folgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Die Zukunft des PS5-Headsets steht allerdings auf eher wackeligen Beinen. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass Sony die eigenen Bemühungen weiter herunterfährt. Und auch die Öffnung für den PC klingt danach, dass sich der Hersteller aus der Unterstützung zurückzieht.

Schon im vergangenen Jahr betonte eine PlayStation-Führungskraft, dass PlayStation VR2 für Sony wichtig sei, aber die PS5 klar im Fokus stehe. “Astro Bot” wird zum Beispiel nicht für PS VR2 erscheinen. Dafür gibt es laut Team Asobi einen bestimmten Grund.

