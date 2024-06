Metaphor ReFantazio: Director verrät – Darum solltet ihr das RPG mehrfach durchspielen

Im letzten Jahr kündigten Atlus und Studio Zero die laufenden Arbeiten am Rollenspiel „Metaphor: ReFantazio“ an. Dieses erscheint im Herbst 2024 unter anderem für die PS5.

In einem von GameSpot geführten Interview ging der für „Metaphor: ReFantazio“ verantwortliche Game Director Katsura Hashino ausführlich auf das vielversprechende RPG ein. Das Gespräch drehte sich unter anderem um die spielerischen Freiheiten. Im Vergleich mit „Persona“ oder den „Shin Megami Tensei“-Abenteuern fallen die Dungeons in „Metaphor: ReFantazio“ nämlich deutlich offener aus.

Dies bedeutet in der Praxis, dass ihr bei der Erkundung der Dungeons mehr Freiheiten genießt, wenn es darum geht, wie ihr vorankommen und welche Pfade ihr erkunden möchtet.

Game Director zieht einen Vergleich mit einer Urlaubsreise

Wer wirklich alles sehen und sämtliche Geheimnisse entdecken möchte, sollte sich laut Hashino darauf einstellen, „Metaphor: ReFantazio“ mehrfach durchzuspielen. Bezüglich der gebotenen Inhalte und Geheimnisse, die in der Welt des Fantasy-Rollenspiels auf euch warten, zog der Game Director einen Vergleich mit einer Urlaubsreise.

„Stellen Sie sich vor, Sie fahren in den Urlaub“, erkläret Hashino. „Sie fahren in eine Stadt und haben zehn Orte in Ihrem Reisetagebuch aufgelistet. Manche davon können zwei Tage dauern, andere einen halben Tag. Manche erfordern einen Führer oder mehr Vorbereitungen. Andere sind vielleicht etwas sicherer. Aber Sie können nicht alles machen.“

Der Game Director weiter: „In diesem Spiel reisen Sie viel. Wenn Sie an Ihrem Ziel ankommen, haben Sie die Wahl zwischen mehreren Dungeons, die Sie durchspielen können. Und all diese Dungeons haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Also liegt es irgendwie an Ihnen, wie Sie Ihre Zeit verbringen.“

„Auf diese Weise gibt es viel mehr Freiheit“, heißt es abschließend. Das komplette Interview mit Hashino findet ihr hier.

Ein Königreich steht vor seinem Untergang

In „Metaphor: ReFantazio“ führt unser Weg in das Vereinigte Königreich von Euchronia. Das Königreich setzt sich aus mehreren Ländern und Stämmen zusammen, die unterschiedliche Ideale und Ansichten verfolgen.

Als eines Tages eine unbekannte Bedrohung am Himmel erscheint und das Königreich kurz vor dem Untergang steht, schlägt die Stunde des Hauptcharakters, der vor der Aufgabe steht, die drohende Gefahr abzuwenden.

„Bestimme dein Schicksal, stelle dich deinen Ängsten und erwecke die magischen Kräfte des Archetypen, die in deinem Herzen schlummern. Durch den Archetypen schaltest du die Macht frei, die Fähigkeiten einzigartiger Klassen zu führen und zu kombinieren“, so die Entwickler weiter.

„Festige deine Beziehungen und stelle deine Gruppe zusammen, um auch die mächtigsten Gegner zu bezwingen und die Wahrheit über das Königreich ans Licht zu bringen.“

„Metaphor: ReFantazio“ erscheint am 11. Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S.

