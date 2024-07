Alan Wake 2: DLC-Release von The Lake House eingegrenzt

Nachdem "Alan Wake 2" bereits seinen ersten DLC erhalten hat, sollen später in diesem Jahr noch weiter Inhalte folgen. Die Entwickler von Remedy grenzten nun den Zeitraum für "The Lake House" ein.

Schon vor dem Release von „Alan Wake 2“ am 27. Oktober 2023 gaben die Entwickler von Remedy an, dass der Horror-Titel 2024 zwei Erweiterungen erhalten wird. Diese tragen die Namen „Night Springs“ und „The Lake House“.

Der erste DLC „Night Springs“ ist am 8. Juni erschienen und entführt die Spieler in drei verschiedenen Episoden in die gleichnamige fiktive TV-Show. Nun warten die Fans noch auf die zweite Erweiterung, die sich um eine mysteriöse Forschungseinrichtung am Ufer des Cauldron Lake drehen wird.

Zweiter DLC soll im Herbst erscheinen

In einem Update ihres FAQs zu „Alan Wake 2“ grenzten die finnischen Entwickler von Remedy den Release von „The Lake House“ ein. Laut der offiziellen Webseite wird die Erweiterung im Oktober erscheinen. Weiter ins Detail wollte das Studio derzeit jedoch nicht gehen.

Unter dem Punkt, was es zu „The Lake House“ zu berichten gibt, schrieb der Entwickler in seinem FAQ: „Nicht viel! Zunächst einmal kommt sie im Oktober. The Lake House ist eine mysteriöse Einrichtung am Ufer des Cauldron Lake, die von einer unabhängigen Regierungsorganisation errichtet wurde, um geheime Forschungen durchzuführen… bis etwas schief geht. Erforsche das Lake House und begib dich auf ein Abenteuer, während die Realitäten des pazifischen Nordwestens und des dunklen Ortes erneut aufeinanderprallen.“

Remedy-Welten vermischen sich erneut

Wie Remedy zuvor schon angab, handelt es sich bei der erwähnten unabhängigen Regierungsorganisation um das Federal Bureau of Control, das die Spieler bereits aus dem 2019 erschienenen „Control“ kennen dürften. Der DLC „The Lake House“ wird einen großen Schwerpunkt auf das Federal Bureau of Control legen. Allerdings soll die Handlung nicht die Story des sich ebenfalls in Entwicklung befindlichen „Control 2“ aufbauen. Dafür soll es in der Erweiterung jedoch Hinweise auf den kommenden zweiten Teil geben.

In dem FAQ wird ebenfalls auf die physischen Editionen von „Alan Wake 2“ eingegangen. Die Versionen für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X können schon jetzt vorbestellt werden. Die physische Deluxe-Edition wird am 22. Oktober 2024 erscheinen. Auf die limitierte Collector’s Edition müssen die Spieler noch bis Dezember 2024 warten.

