Alan Wake 2: Remedy kündigt physische Version, „Night Springs“-DLC & Foto-Modus an

Auch die Entwickler von Remedy waren auf dem Summer Game Fest 2024 zugegen und nutzten das Event für zwei Ankündigungen zu "Alan Wake 2". Zum einen bestätigte das Studio eine physische Version des Survival-Horror-Abenteuers. Darüber hinaus kündigte Remedy den "Night Springs"-DLC mit einem Trailer an.

Im Rahmen des heutigen Eröffnungsevents zum Summer Game Fest betrat Remedys Sam Lake die Bühne und dürfte sicherlich für eine der größten Ankündigungen des Abends gesorgt haben.

Denn nachdem sich die Community über Monate für einen physischen Release von „Alan Wake 2“ einsetzte, kündigte Remedy diesen heute offiziell an. Laut dem Studio erfolgt der physische Release in zwei unterschiedlichen Versionen. Die physische Deluxe-Edition und die limitierte Collector’s Edition enthalten nicht nur das Spiel sowie den Expansion-Pass. Auch eine Reihe von Boni, darunter spezielle Skins für Saga und Alan, sind mit von der Partie.

Vorbestellungen sind ab dem heutigen Samstag, den 8. Juni 2024 möglich. Doch damit nicht genug. Ebenfalls schon heute veröffentlicht Remedy mit „Night Springs“ eine neue Erweiterung zu „Alan Wake 2“.

Darum geht es in Night Springs

Bei „Night Springs“ handelt es sich um eine TV-Show, bei der Alan Wake einst als Autor fungierte. In drei in sich abgeschlossenen Episoden führt uns die „Night Springs“-Erweiterung laut Remedy drei Wege vorn Augen, auf denen Alan Wake versuchte, seinen Weg aus den Endlosschleifen des Dark Place zu finden.

Weiter heißt es, dass wir in dem DLC in die Rolle dreier unterschiedlicher Charaktere aus dem „Alan Wake“-Universum schlüpfen. Den Anfang macht ein Nummer-Eins-Fan, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Kellnerin Rose Marigold aufweist. In der Rolle von Rose bekämpfen wir die Schatten unter anderem mit einer Schrotflinte.

Als Schauspieler, der in manchen Realitäten „Shawn Ashmore“ und in anderen „Sheriff Timothy Breaker“ genannt wird, übernehmen wir die Rolle des Time Breaker und besiegen den Bösewicht, der uns jagt.

In der Episode „North Star“ wiederum enthüllen sich kaffeebasierte Geheimnisse und kosmische Koffein-Mysterien, während die auftauchenden Geschwister, denen, die Jesse Faden, die Direktorin des Federal Bureau of Control, kennen, bekannt vorkommen könnten.

Auch an die Fans eines Foto-Modus wird gedacht

Passend zum „Night Springs“-DLC erscheint heute zudem ein kostenloses Update zu „Alan Wake 2“. Hier kommen vor allem Spielerinnen und Spieler auf ihre Kosten, die sehnsüchtig auf einen Foto-Modus gewartet haben.

Bei der Gestaltung des Foto-Modus für „Alan Wake 2“ profitierte Remedy laut eigenen Angaben von den Erfahrungen, die das Team bei den Arbeiten am Foto-Modus von „Control“ sammelte.

„Ihr könnt jetzt mit der Beleuchtung experimentieren und verschiedene Beleuchtungsarten verwenden, wie z. B. einen Scheinwerfer, die Taschenlampe aus dem Spiel und natürlich den unvermeidlichen und klassischen Kamerablitz“, so Remedy weiter.

„Dies gibt allen virtuellen Fotografen die Werkzeuge an die Hand, um Aufnahmen zu erstellen, die eine dramatisch andere Stimmung und Ästhetik haben als das, was Sie im Spiel sehen.“

Weitere Details zu den Features des Foto-Modus findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

